Укр

Шмыгаль и Зеленский запутались в ситуации с веерными отключениями света

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Массовые веерные отключения электроэнергии не планируются Новость обновлена 21 декабря 2021, 11:27
Массовые веерные отключения электроэнергии не планируются

В отопительный сезон не ожидается существенных потрясений для украинцев, но в отдельных местах возможны сложности.

Стоимость коммунальных тарифов, в частности газа, электроэнергии, отопления и горячей воды повышать в ближайшее время не будут. Они зафиксированы до конца отопительного сезона. Отключать свет планово также не собираются.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Одновременно с тем, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что веерных отключений стране не избежать. Происходить это будет на местном уровне, уверен глава государства, чтобы создать необходимую "информационную волну" для различных СМИ. Он также заверяет, что массовых отключений не предвидится, а вероятные ситуации со светом назвал "шантажом".

По словам премьера, любые отключения на местах будут связаны с ремонтами, погодными условиями или технической необходимостью. Шмыгаль уверяет, что в украинских хранилищах на отопительные сезон газа хватит. Также он отметил, что в Украине на 5% ежегодно будет расти добыча своего газа, для этого подписаны инвестиционные соглашения на 10 млрд долларов про распределение продукции. Это может повысить энергонезависимость страны.

Ранее "Телеграф" писал, что на европейском рынке стоимость газа снова "взлетела". Цена на голубое топливо в Украине в декабре пока осталась стабильной.

Теги:
#Электроэнергия #Отключение #Владимир Зеленский #Денис Шмыгаль
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