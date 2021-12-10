Укр

Веерным отключениям быть: Зеленский рассказал, почему пропадает свет в регионах

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Спичка Новость обновлена 10 декабря 2021, 21:26
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Массовых отключений света не будет, но свет в регионах периодически будет пропадать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что веерных отключений электроэнергии в стране не избежать и они будут происходить в определенных местах.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Глава государства заявил, что на местном уровне будут происходить отключения света, что он называет "шантажом", предпринятым с целью "поднять небольшую информационную волну, чтобы показать ее в тех или иных средствах массовой информации".

Он также добавил, что энергетическая ситуация в Украине является стабильной и добавил, что в стране есть все необходимое для прохождения отопительного сезона.

Президент также пообещал, что тарифы будут "нормальными", а никаких массовых отключений не предвидится.

Напомним, большая часть интервью была посвящена теме разговора Зеленского с президентом США Джо Байденом, а также возможности деэскалации на границе с Россией.

В этом же интервью Зеленский заявил, что не исключает возможности проведения референдумов относительно судьбы Донбасса и Крыма, а также касаемо вопроса завершения войны.

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#Электроэнергия #Владимир Зеленский
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