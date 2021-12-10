Віяловим відключенням бути: Зеленський розповів, чому зникає світло в регіонах

Масових відключень світла не буде, але світло в регіонах періодично пропадатиме.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що віялових відключень електроенергії в країні не уникнути і вони відбуватимуться у певних місцях.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.

Глава держави заявив, що на місцевому рівні відбуватимуться відключення світла, що він називає "шантажем", здійсненим з метою "підняти невелику інформаційну хвилю, щоб показати її в тих чи інших засобах масової інформації".

Він також додав, що енергетична ситуація в Україні є стабільною та додав, що в країні є все необхідне для проходження опалювального сезону.

Президент також пообіцяв, що тарифи будуть "нормальними", а жодних масових відключень не передбачається.

Нагадаємо, більшість інтерв’ю була присвячена темі розмови Зеленського з президентом США Джо Байденом, а також можливості деескалації на кордоні з Росією.

У цьому ж інтерв’ю Зеленський заявив, що не виключає можливості проведення референдумів щодо долі Донбасу та Криму, а також питання завершення війни.