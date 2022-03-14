У Львівській області американські лікарі безкоштовно допомагатимуть українцям
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Госпіталь зможе прийняти 60 пацієнтів одночасно
Міжнародна гуманітарна організація "Сумка Самарянина" розгорнула у Львівській області польовий госпіталь, де американські лікарі безкоштовно надаватимуть медичну допомогу усім, хто потребуватиме її в умовах війни. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
"Одночасно госпіталь зможе прийняти 60 пацієнтів. Є велика команда – близько сотні медпрацівників. Частина з них має досвід роботи в Іраку", — розповів голова Львівщини.
У госпіталі можна буде отримати невідкладну допомогу, хірургічну допомогу, стаціонарні та амбулаторні послуги, послуги для жінок та дітей, включно з акушерством.
"Усе необхідне для надання допомоги медики привезли зі собою. У госпіталі надаватимуть допомогу цілодобово", — підкреслив Козицький.
За його словами, на Яворівщині також запрацював польовий госпіталь, розгорнутий ізраїльськими медиками.
"Українці стійкі, а така підтримка пришвидшує нашу перемогу", — резюмував Козицький.
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