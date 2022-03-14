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У Львівській області американські лікарі безкоштовно допомагатимуть українцям

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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У Львівській області американські лікарі безкоштовно допомагатимуть українцям Новина оновлена 14 березня 2022, 18:14

Госпіталь зможе прийняти 60 пацієнтів одночасно

Міжнародна гуманітарна організація "Сумка Самарянина" розгорнула у Львівській області польовий госпіталь, де американські лікарі безкоштовно надаватимуть медичну допомогу усім, хто потребуватиме її в умовах війни. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Одночасно госпіталь зможе прийняти 60 пацієнтів. Є велика команда – близько сотні медпрацівників. Частина з них має досвід роботи в Іраку", — розповів голова Львівщини.

У госпіталі можна буде отримати невідкладну допомогу, хірургічну допомогу, стаціонарні та амбулаторні послуги, послуги для жінок та дітей, включно з акушерством.

"Усе необхідне для надання допомоги медики привезли зі собою. У госпіталі надаватимуть допомогу цілодобово", — підкреслив Козицький.

За його словами, на Яворівщині також запрацював польовий госпіталь, розгорнутий ізраїльськими медиками.

"Українці стійкі, а така підтримка пришвидшує нашу перемогу", — резюмував Козицький.

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#Максим Козицький
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