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Годину шматувала собака, поки бабуся була непритомна: у Львові врятували 4-річну дівчинку

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Дитину цілу годину шматувала вівчарка Новина оновлена 08 квітня 2022, 17:30
Дитину цілу годину шматувала вівчарка

Дівчинку відправили до бабусі подалі від війни, але й тут сталася трагедія

Лікарям дитячої клінічної лікарні "Охматдит" у Львові вдалося врятувати 4-річну українку, яку цілу годину шматувала вівчарка.

Про порятунок дівчинки розповіли у медзакладі.

Чотирирічну дівчинку Єву батьки з початком війни вирішили відправити до бабусі до села. Коли жінка давала їсти своїй собаці Берті, тварина вирвалася на волю через огорожу і побігла на дитину. Від страху у жінки відняло ноги. Вона намагалася підповзти до онуки на колінах, щоб від’єднати собаку від дитини, проте знепритомніла.

"Їх врятував мобільний телефон, що задзвонив. Мама доповзла до нього, передзвонила сусіду і сказала, що їх кусає Берта. Сусід прибіг і застрелив його", — згадує мама дівчинки.

Дитину доставили до лікарні у вкрай важкому стані, з множинними рвано-кусаними ранами голови та тіла. Вже у лікарні за життя дівчинки боролися лікарі-реаніматологи. Після стабілізації стану дитини 6 годин оперували п’ятеро хірургів. Єву чекає ще кілька етапів пластичних операцій.

"Лікарі ще раз нагадують батькам, щоб були обережними, коли біля дитини перебуває собака, навіть якщо вона живе разом з вами", — наголосили в "Охматдиті".

Раніше "Телеграф" розповідав, як уникнути тяжких наслідків після укусу собаки.

Теги:
#Діти #Львів #Собаки #Охматдит
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