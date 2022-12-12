Ресторан Terra в Emily Resort став переможцем американської премії Best of Year Awards

Львівський ресторан віддзеркалює місцевий колорит, і експерти не могли це не оцінити

TERRA Restaurant у Emily Resort у Львові став переможцем міжнародної премії Best of Year Awards від американського Interior Design Magazine у номінації Hotel Dining!

Це cвітова премія у галузі дизайну, яку заснувало одне з найстаріших дизайнерських видань Interior Design Magazine. Вже протягом 17 років журі премії відзначає найбільш прогресивні та якісні проєкти, що були створені по всьому світу за останній рік.

У 2022 році серед фіналістів розглядали інтер'єр лобі готелю Emily Hotel та ресторану TERRA Restaurant, створений для комплексу дизайн-студією YOD Group. Обидва проєкти змагались у двох різних номінаціях і TERRA Restaurant став переможцем у номінації Hotel Dining.

"Ми горді отримати цю відзнаку в такий важкий час для України. Я — українець і працюю з українцями, пишаюся тим, що ми в усьому найкращі, і в дизайні теж. Україна була, є і буде. Emily Resort — надзвичайний простір, в якому ми поєднали українську природу, сучасні дизайнерські рішення, найкращу їжу та послуги для відпочинку. Все для того, аби українська економіка працювала, навіть в час війни", — прокоментував Григорій Козловський.

Григорій Козловський

Таке визнання на світовій арені – це важливе досягнення для українського інтер’єрного дизайну в цілому та для комплексу Emily Resort зокрема, особливо в такий час, адже концепція TERRA Restaurant проявляє саме Україну та український дизайн.

YOD Group назвали власний підхід до створення інтер’єрів комплексу Emily Resort "Теруарний дизайн". Теруар – це слово з виноробства, яке означає певну локальну приналежність вина, його регіон з кліматичними та географічними особливостями. Теруар, де виросла лоза, впливає на характеристики вина.

Зауважимо, що інтер’єр комплексу відображає місцевість, де він виник, віддзеркалює її настрій, колорит, природний та культурний ландшафт. Насичений п’янким повітрям гір та пронизаний карпатськими легендами, він відтворює образи навколишньої природи, її кольори та фактури, створюючи унікальну атмосферу, у яку потрапляють гості Emily Resort.

Завітайте та переконайтесь у цьому самі!