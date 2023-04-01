У Львові посеред ночі прогримів гучний вибух: що сталося (подробиці та відео)

Трагедія сталася в одній із багатоповерхівок міста

Львівщина, як й інші регіони України, регулярно страждає від повномасштабної війни з росією. Одним із величезних мінусів тривалих бойових дій є неконтрольоване поширення зброї, зокрема вибухонебезпечних предметів. Як, наприклад, гранат, одна із яких вибухнула в ніч на 1 квітня у одній із багатоповерхівок Львова. За попередніми даними, без жертв не обійшлося.

Деталі повідомили депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, а також місцевий Telegram-канал ZAHIDWTF. Додамо, що трагедія сталася після 11 години вечора.

Від вибуху здригнулися жителі багатоповерхівки по вулиці Замарстинівській. Як уточнюють очевидці, граната розірвалася на восьмому поверсі. На місце події одразу виїхали рятувальники, правоохоронці та медики.

Місце вибуху на карті

Наразі відомо про щонайменше одного загиблого та одного пораненого. За непідтвердженими даними, вибух гранати забрав життя військовослужбовця ЗСУ.

Жителям постраждалого будинку на певний час обмежили вільне пересування будівлею, допоки йшли перші перевірки та слідчі дії. Остаточні причини інциденту з'ясовує поліція.

Нагадаємо, що останні кілька днів це вже не перший випадок, коли у мирних містах України стаються трагедії, пов'язані із безконтрольним використанням гранат. Попередній випадок стався у одному із районів Києва. Загинув молодий чоловік, який підірвався поблизу дитячого майданчика.