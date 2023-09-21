По Львівщині завдали ракетного удару: спалахнули пожежі (подробиці)

Рятувальники наразі займаються ліквідацією наслідків російської атаки

Внаслідок ранкового ракетного удару по Україні у Львівській області зафіксовано кілька прильотів. Зокрема, від ворожих ракет постраждало місто Дрогобич. У ньому зафіксовано три влучання.

Деталі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у власному Telegram-каналі. Чиновник зазначив, що, за попередньою інформацією, постраждалих унаслідок атаки немає.

Удар було нанесено близько 6:25. Дві ракети поцілили по території промислового об'єкту. Внаслідок цього спалахнула пожежа у цеху, завдано руйнувань триповерховій будівлі складу. Загоряння охопило площу близько 30 квадратних метрів.

Дрогобич на карті

Від третьої ракети постраждав приватний двоповерховий склад. Тут вогонь бушує на території площею 20 квадратних метрів.

Наразі продовжується гасіння пожеж, рятувальники працюють на місцях.

Козицький закликав місцевих жителів не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

Зазначимо, що внаслідок ракетної атаки постраждав також і Київ. У столиці повідомляється про щонайменше сімох поранених, серед яких — 9-річна дитина.

Також руйнування були зафіксовані у центрі Черкас, де під завалами будівлі досі знаходяться люди.