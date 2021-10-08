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"Бабусям цього не зрозуміти": доктор Комаровський розповів, кому не можна годувати дитину

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Особливо важливо пояснити це турботливим бабусям Новина оновлена 08 жовтня 2021, 20:09
Особливо важливо пояснити це турботливим бабусям

Євген Олегович зазначає, що харчуванням дитини повинні займатися тільки батьки.

Доктор Євген Комаровський — популярний дитячий лікар, телеведучий, автор книг про здоров’я дітей і здоровий глузд батьків. На своїх сторінках в соцмережах і офіційному сайті він допомагає батькам у вихованні своїх дітей.

Після того як він назвав три основні причини дитячого плачу, Євген Олегович вирішив нагадати батькам про важливість правильного харчування малюка. А саме того, хто і як його годує.

На своїй сторінці в Інстаграм Комаровський відзначив, що обов’язково потрібно просити всіх своїх родичів і знайомих не годувати, не пригощати і не приманювати дитину різними солодощами та смаколиками. Євген Олегович підкреслив, що їжу малюкові можуть давати тільки батьки або "уповноважені" ними люди, наприклад няня.

"Всім іншим — не можна" — додає Комаровський.

Раніше, "Телеграф" писав, що Євген Комаровський розповів що потрібно робити українцям, щоб захиститися від "Дельти".

Теги:
#Мама і дитина #Харчування дитини #Євген Комаровський #Доктор Комаровський
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