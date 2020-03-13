Як навчити дитину прокидатися в хорошому настрої

Як створити умови для здорового міцного сну дітей і підлітків.

Ранок, а улюблене чадо хмуриться і пхикає? Або, насупившись, мляво бродить по квартирі?

Трапляється, що і малюки, і старші діти, і підлітки прокидаються в поганому настрої. Якщо дитина проспала, нагальні збори в дитячий сад або школу тільки підсилюють нервове напруження. Чому це відбувається, і як зробити ранок дитини добрим і бадьорим? Основні причини поганого настрою з ранку — дитина хвора або не виспалася. Якщо немає причин турбуватися про його здоров'я, розберемося, звідки недосип, інформує Ukr.Media.

Як забезпечити повноцінний сон

Не можна допускати перевтоми дитини. Важливо стежити за часом і ознаками втоми. Коли людина сильно втомилася, організм починає виділяти кортизол — гормон стресу. Його функція — дати прилив сил і енергії, відкрити друге дихання, підбадьорити. Якщо стомлений малюк «догуляє» до викиду кортизола, то укласти його спати буде дуже складно. Прилив нової енергії не дозволить йому розслабитися — дитина «розгуляється». Але ця нова енергія черпається з резервів на екстрений випадок, її розтрата стомлює дитину у багато разів сильніше. Кортизол виводиться з організму досить повільно, і, навіть якщо малюка насилу вдасться укласти, проспить він недовго. Отже, як тільки помітили, що дитина втомилася — швиденько в ліжечко!

Як це не дивно, не варто ізолювати дитину від сторонніх шумів. Коли малюк чує крізь сон неголосний фон працюючого телевізора, спокійні, приглушені голоси батьків, він звикає до цих звуків, не лякається їх уві сні, і відповідно, краще спить.

Дуже важливо перед сном провітрити кімнату, в якій спить дитина. Свіже повітря допоможе малюкові спати міцніше. Крім того, сон на свіжому повітрі зміцнює імунітет, підвищує опірність організму до застудних захворювань. Діткам постарше корисно спокійно погуляти перед сном

Необхідно, щоб максимально зручним було дитяче ліжко. У ліжку малюкові повинно бути комфортно — важливо підібрати зручну подушку, ковдру. Дитині не повинно бути занадто спекотно або холодно. Міняйте ковдру по сезону і відповідно температури в кімнаті. Буває, у діточок мерзнуть ноги, і вони швидше засинають в шкарпетках. Зверніть увагу на подушку, зокрема її висоту: край подушки повинні припадати на шию, а плечі і верхня частина спини повинні лежати на матраці. Фізіологічно це правильне положення.

Добре визначити необхідну дитині тривалість сну. Вона індивідуальна і залежить від таких факторів, як темперамент, психофізіологічний стан. Це допоможе зрозуміти, в який час краще укладати дитину. Всі добові ритми мають індивідуальний характер. Поспостерігайте, в який час дитина стає млявою, і її хилить на сон. З віком тривалість періоду неспання збільшується, і режим змінюється відповідно.

Не менш важливі психологічний комфорт і стабільність. Якщо ви читаєте дітям перед сном, коли в кімнаті горить неяскравий нічник, якщо сина або дочку не турбують важкі думки, то сон буде спокійним і здоровим.

Велику роль відіграє і емоційний фон. Бажано, щоб вся родина була вдома. Дратівливість і з'ясування стосунків неприпустимі. Дитина не повинна дивитися на ніч мультфільмів або фільмів, які можуть розтривожити, налякати її, або грати в дуже рухливі ігри.

Таким чином, вивчивши поведінку дитини, визначивши оптимальний для неї час нічного сну і час пробудження, виробивши певний алгоритм укладання, засипання, ви допоможете дитині отримувати здоровий і міцний повноцінний сон. Прокидаючись в «правильний» для нього час, малюк навряд чи буде хандрити. Це дозволить виробити комфортний для дитини режим сну і неспання, при якому прокидатися вчасно буде легко і приємно.

Однак слід обов'язково звернути увагу на наступні речі:

нічний енурез у дітей 4 років і старше;

нічні кошмари.

Це повинно насторожити маму і послужити приводом для звернення до невролога.

Неочевидні причини поганого настрою вранці

Якщо дитина добре висипається, але, тим не менш, залишається пригніченою, млявою, вередує, причини такого стану можуть бути наступні:

Неправильне харчування

Авітаміноз може бути причиною частого поганого настрою у дитини. Наприклад, нестача селену викликає зниження рівня в організмі серотоніну — гормону «гарного настрою». Дефіцит заліза (анемія) викликає слабкість, швидку стомлюваність. А якщо малюк відчуває втому, йому не до веселощів. Можливо, рішення проблеми раціону, додавання багатих вітамінами фруктів і овочів, позбавить малюка від поганого настрою. Якщо цього не відбудеться, дитина повинна здати аналізи, зокрема на гельмінти, а потім проконсультувати батьків повинен лікар.

Нестача сонячного світла

Частіше гуляйте з дитиною, навіть в осінньо-зимовий період намагайтеся, щоб він достатньо часу проводив на сонці, в умовах натурального освітлення.

Психологічні проблеми

Можливо, поганий настрій, викликане психологічними проблемами: конфлікти з однолітками або вихователями в дитячому саду, труднощі у відносинах з однокласниками і вчителями в школі. Часто прагнення до самостійності не дає дитині відверто обговорити свої проблеми з батьками. Постарайтеся «розговорити» її.

Всі перераховані вище умови здорового сну однаково важливі і дітям трьох-п'яти років, і школярам, і підліткам. Але з підлітками, звичайно, складніше.

Здоровий сон і гарний настрій у підлітків

Без позитивного психологічного стану відновлюючий сон неможливий. Знижений настрій, негативний погляд на речі, зниження рухової активності — все це привід задуматися про наявність у підлітка депресії. Підліткові депресії припадають на вік від десяти до п'ятнадцяти років і проявляють себе відсутністю усмішок і сміху, плаксивістю, сумом, страхами.

Насторожіться, якщо дитина занадто занурена у себе, часто і довго нерухомо лежить на ліжку, у неї порушений сон і апетит. Підлітки можуть ставати агресивними і грубими. Депресії у дітей та підлітків слід лікувати тільки під наглядом фахівця.

Однак при менш серйозних випадках впоратися з поганим настроєм можна спробувати самостійно:

ніколи не критикуйте підлітка через непотрібність перебування у такому стані;

постарайтеся розташувати до себе підлітка, знайти підхід до нього, допоможіть розповісти про свої проблеми;

не намагайтеся задавати забагато і занадто особистих питань: розмови ні в якому разі не повинні мати характер моралей;

зрозумівши, що саме турбує дитину, запропонуйте варіанти дій, залишивши вибір за неї — дайте зрозуміти, що вона самостійна вільна особистість, що її думка важлива для вас, що ви на її боці і завжди надасте підтримку;

спілкуйтеся з дитиною, розмовляйте з нею, знайдіть спільні інтереси, від спільних подорожей до перегляду та обговорювання кінофільмів;

пробуйте знизити важливість проблеми, з якою зіткнувся підліток, перемикайте увагу на радісні події, враження, відчуття.

Дитина повинна знати: ви не просто суворий батько чи мати, а надійний друг, захисник, мудрий порадник, людина, якій можна повністю довіряти. Дитина будь-якого віку не повинна відчувати себе одинокою, непотрібною і покинутою. Будинок, батьківська сім'я повинні давати відчуття спокою, впевненості в собі, значущості власної особистості.

Тоді вся родина буде засинати солодко, міцно спати і прокидатися вчасно і в гарному настрої!