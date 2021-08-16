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"На ковбасу не пустили": як зараз виглядає кінь, що впав в центрі Одеси (відео)

Автор
Г. Лубенець
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"На ковбасу не пустили": як зараз виглядає кінь, що впав в центрі Одеси (відео) Новина оновлена 16 серпня 2021, 18:48
Кінь впав в центрі Одеси

Схоже, з конем, який поставив на вуха місцевих активістів, все в порядку.

У мережі зʼявилася інформація про стан здоровʼя коня Альберта, який своїм падінням в центрі Одеси переполошив місцевих активістів.

Як повідомляє телеграм-канал "Новіні.LIVE Odesa", кінь в доброму здоровʼї і на самопочуття не скаржиться.

У суботу, 14 серпня, в мережі показали відео того, як запряжений в карету кінь впав на перехресті вулиць Грецької та Пушкінської, тоді висувалися припущення, що тварина зламала ногу.

Кадрами відео поділився місцевий активіст Демʼян Ганул.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!

Втім, як виявилося пізніше, кінь просто підсковзнувся на вулиці і пізніше піднявся на ноги самостійно.

"Не дивлячись на переживання небайдужих одеситів, нога Альберта в повному порядку — перелому і кісток, що стирчать з рваних ран, немає", — наголошується в повідомленні "Новіні.LIVE Odesa".

Нагадаємо, курортну Кирилівку заполонили полчища комарів, які заповзають крізь щілини у вікнах в приміщення місцевих жителів і своїми тілами утворюють "килими" на підвіконнях.

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
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