Укр

"На колбасу не пустили": как сейчас выглядит конь, который упал в центре Одессы (видео)

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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"На колбасу не пустили": как сейчас выглядит конь, который упал в центре Одессы (видео) Новость обновлена 16 августа 2021, 18:48
Конь упал в центре Одессы

Похоже, с лошадью, которая поставила на уши местных активистов, все в порядке.

В сети появилась информация о состоянии здоровья коня Альберта, который своим падением в центре Одессы переполошил местных активистов.

Как сообщает телеграм-канал "Новини.LIVE Odesa", конь в добром здравии и на самочувствие не жалуется.

В субботу, 14 августа, в сети показали видео того, как запряженный в карету конь упал на перекрестке улиц Греческой и Пушкинской, тогда выдвигались предположения, что животное сломало ногу.

Кадрами видео поделился местный активист Демян Ганул.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Впрочем, как оказалось позже, конь просто подскользнулся на улице и позже поднялся на ноги самостоятельно.

"Несмотря на переживания небезразличных одесситов, нога Альберта в полном порядке – перелома и торчащих костей из рваных ран нет", — отмечается в сообщении "Новини.LIVE Odesa".

Напомним, курортную Кирилловку заполонили полчища комаров, которые заползают сквозь щели в окнах в помещения местных жителей и своими телами образовывают "ковры" на подоконниках.

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