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"Побудований" окупантами Сімферопольський аеропорт почав протікати (відео)

Автор
А. Дворовенко
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"Побудований" окупантами Сімферопольський аеропорт почав протікати (відео) Новина оновлена 20 серпня 2021, 12:42
Аеропорт Сімферополя

Дах Сімферопольського аеропорту вдруге за літо перетворився на решето

В окупованому Криму сильні зливи принесли багато лиха. Крім затоплених вулиць, десятків потонулих автомобілів, постраждалих об’єктів інфраструктури, негоду не витримав "побудований" за 32 млрд рублів Сімферопольський аеропорт. Дах терміналу потік, а хол залило водою.

Про це у п’ятницю, 20 серпня, повідомляють очевидці у соцмережах.

Так, будівля Сімферопольського аеропорту не витримала проливного дощу і дала течу. Судячи з кадрів з місця подій, з даху терміналу капає вода, підлога в холі залита водою, а врятувати ситуацію намагаються розставленими баняками та іншими ємностями для збору води. Ними заставили всю підлогу терміналу, проте і це істотно нічого не змінило.

Ось як виглядає Сімферопольський аеропорт після зливи:

Також відомо, що через негоду було затримано прибуття дев’яти літаків в аеропорт Сімферополя. Повітряні судна відправляли в Анапу.

Варто відзначити, що це далеко не перший потоп в Сімферопольському аеропорту. На початку літа покрівлю будівлі побило градом, після чого підрядник пообіцяв її відремонтувати. Ремонт тривав практично місяць і закінчився буквально кілька днів тому. А вчора, 19 серпня, дах знову став решетом.

Гордість пропагандистів РФ — "міжнародний" Сімферопольський аеропорт — згідно з даними з відкритих джерел, обійшовся в 32 млрд рублів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що не тільки погодні умови погіршують життя в Криму. Зовсім недавно окупаційна влада заявила про можливий локдаун на півострові через поширення штаму коронавірусу "Дельта".

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