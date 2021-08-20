Укр

"Построенный" оккупантами Симферопольский аэропорт дал течь (видео)

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
199
"Построенный" оккупантами Симферопольский аэропорт дал течь (видео) Новость обновлена 20 августа 2021, 12:42
Аэропорт Симферополя

Крыша Симферопольского аэропорта второй раз за лето превратилась в решето

В оккупированном Крыму сильные ливни принесли много бед. Помимо затопленных улиц, десятков утонувших автомобилей, пострадавших объектов инфраструктуры, непогоду не выдержал "построенный" за 32 млрд рублей Симферопольский аэропорт. Крыша терминала потекла, а холл залило водой.

Об этом в пятницу, 20 августа, сообщают очевидцы в соцсетях. 

Так, здание Симферопольского аэропорта не выдержало проливного дождя и дало течь. Судя по кадрам с места событий, с крыши терминала капает вода, пол в холле залит водой, а спасти ситуацию пытаются расставленными корытами и другими емкостями для сбора воды. Ими заставили весь пол терминала, однако и это существенным образом ничего не изменило.

Вот как выглядит Симферопольский аэропорт после ливня:

Также известно, что из-за непогоды было задержано прибытие девяти самолетов в аэропорт Симферополя. Воздушные судна отправляли в Анапу.

Стоит отметить, что это далеко не первая течь в Симферопольском аэропорту. В начале лета кровлю здания побило градом, после чего подрядчик пообещал ее отремонтировать. Ремонт длился практически месяц и закончился буквально несколько дней назад. А вчера, 19 августа, крыша снова стала решетом.

Гордость пропагандистов РФ — "международный" Симферопольский аэропорт — согласно данным из открытых источников, обошелся в 32 млрд рублей. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что не только погодные условия ухудшают жизнь в Крыму. Совсем недавно оккупационные власти заявили о возможном локдауне на полуострове из-за распространения штамма коронавируса "Дельта".

Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Интервью
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Субсидию уменьшать не будут, но право ее получать - придется доказывать
Субсидию уменьшать не будут, но право ее получать - придется доказывать
Дата публикации
Категория
Украина имеет статус "почти члена ЕС" и "почти члена НАТО", — Зеленский
Украина имеет статус "почти члена ЕС" и "почти члена НАТО", — Зеленский
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан