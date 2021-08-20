"Построенный" оккупантами Симферопольский аэропорт дал течь (видео)

Крыша Симферопольского аэропорта второй раз за лето превратилась в решето

В оккупированном Крыму сильные ливни принесли много бед. Помимо затопленных улиц, десятков утонувших автомобилей, пострадавших объектов инфраструктуры, непогоду не выдержал "построенный" за 32 млрд рублей Симферопольский аэропорт. Крыша терминала потекла, а холл залило водой.

Об этом в пятницу, 20 августа, сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, здание Симферопольского аэропорта не выдержало проливного дождя и дало течь. Судя по кадрам с места событий, с крыши терминала капает вода, пол в холле залит водой, а спасти ситуацию пытаются расставленными корытами и другими емкостями для сбора воды. Ими заставили весь пол терминала, однако и это существенным образом ничего не изменило.

Вот как выглядит Симферопольский аэропорт после ливня:

Также известно, что из-за непогоды было задержано прибытие девяти самолетов в аэропорт Симферополя. Воздушные судна отправляли в Анапу.

Стоит отметить, что это далеко не первая течь в Симферопольском аэропорту. В начале лета кровлю здания побило градом, после чего подрядчик пообещал ее отремонтировать. Ремонт длился практически месяц и закончился буквально несколько дней назад. А вчера, 19 августа, крыша снова стала решетом.

Гордость пропагандистов РФ — "международный" Симферопольский аэропорт — согласно данным из открытых источников, обошелся в 32 млрд рублей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что не только погодные условия ухудшают жизнь в Крыму. Совсем недавно оккупационные власти заявили о возможном локдауне на полуострове из-за распространения штамма коронавируса "Дельта".