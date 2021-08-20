Рус

На Тілігульському лимані через будівництво дамби масово мре риба: екологи б’ють на сполох (фото)

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
Читати російською
Автор
46
На Тілігульському лимані через будівництво дамби масово мре риба: екологи б’ють на сполох (фото) Новина оновлена 20 серпня 2021, 21:38
мертва риба

Причиною загибелі тварин еколог називає перекриття шлюзів і будівництво дамби.

На Тілігульському лимані, що розділяє Одеську і Миколаївську області, масово гине риба.

Про це повідомив одеський еколог Іван Русєв в Фейсбук.

"Ось вже декілька днів на каналі Чорне море — Тилігульський лиман, йде масовий замор риби", — написав він.

За його словами, те, що сталося є наслідком будівництва дамби через канал і закриття шлюзів.

"За словами представника приватної компанії Южспецмонтаж Івана Мунтяну, яка має договір з Тилігульським регіональним ландшафтним парком, приїхав заступник директора цього парку Роман Іванович і сказав закрити шлюзи", — додав Русев.

Він також задався питаннями про те, чому закриття шлюзів сталося не з аргументованого наказу директора парку, хто тепер відповість за загиблу рибу і куди дивиться екоінспекція.

Як повідомлялося раніше, масова загибель риби спостерігалася в Житомирі. Тоді після аварії на колекторі в місцеву річку Тетерів злили близько 7 тисяч кубометрів неочищених відходів.

Крім того, з’явилася інформація, що в Кременчуцькому водосховищі зафіксовані випадки зараження риби стрічковими хробаками.

Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Україна
Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Дата публікації
Категорія
"Україна — понад усе! Путін — Х**ло!" Ексклюзивне відео з репетиції параду в Києві
"Україна — понад усе! Путін — Х**ло!" Ексклюзивне відео з репетиції параду в Києві
Дата публікації
Категорія
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Дата публікації
Категорія
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Дата публікації
Категорія
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян