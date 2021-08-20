На Тілігульському лимані через будівництво дамби масово мре риба: екологи б’ють на сполох (фото)

Причиною загибелі тварин еколог називає перекриття шлюзів і будівництво дамби.

На Тілігульському лимані, що розділяє Одеську і Миколаївську області, масово гине риба.

Про це повідомив одеський еколог Іван Русєв в Фейсбук.

"Ось вже декілька днів на каналі Чорне море — Тилігульський лиман, йде масовий замор риби", — написав він.

За його словами, те, що сталося є наслідком будівництва дамби через канал і закриття шлюзів.

"За словами представника приватної компанії Южспецмонтаж Івана Мунтяну, яка має договір з Тилігульським регіональним ландшафтним парком, приїхав заступник директора цього парку Роман Іванович і сказав закрити шлюзи", — додав Русев.

Він також задався питаннями про те, чому закриття шлюзів сталося не з аргументованого наказу директора парку, хто тепер відповість за загиблу рибу і куди дивиться екоінспекція.

Як повідомлялося раніше, масова загибель риби спостерігалася в Житомирі. Тоді після аварії на колекторі в місцеву річку Тетерів злили близько 7 тисяч кубометрів неочищених відходів.

Крім того, з’явилася інформація, що в Кременчуцькому водосховищі зафіксовані випадки зараження риби стрічковими хробаками.