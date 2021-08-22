Кораблі НАТО разом з українськими відрепетирували парад в Чорному морі (фото і відео)
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До Дня незалежності до колони приєднаються судна ще трьох країн
У неділю, 22 серпня, в Чорному морі неподалік від Одеси пройшла генеральна репетиція військово-морського параду на День незалежності.
У заході взяли участь кораблі Північноатлантичного альянсу, повідомляє "Думська".
Відзначається, що болгарський фрегат "Зухвалий" і італійський есмінець Luigi Durand de la Penne D560 пройшли на початку колони кораблів. За ними слідували судна Військово-морських сил України, Морської охорони прикордонної служби та МПСС.
Варто зауважити, що до Дня незалежності України в порт повинні зайти кораблі і інших країн-союзників: корвет Румунії Contra-Amiral Horia Macelariu, новітній корвет Туреччини типу ADA, а також патрульний катер Грузії типу Island.
За самим парадом можна буде спостерігати вранці 24 серпня.
А поки дивіться на фото і відео, як пройшла репетиція параду:
Як повідомляв "Телеграф", раніше з’явилося оглядове відео з кабіни одного з вертольотів, що беруть участь в параді, при прольоті над Києвом.
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