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Кораблі НАТО разом з українськими відрепетирували парад в Чорному морі (фото і відео)

Автор
В. Куценко
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Автор
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Кораблі НАТО разом з українськими відрепетирували парад в Чорному морі (фото і відео) Новина оновлена 22 серпня 2021, 18:09
Генрепетіцію в Чорному морі очолили кораблі Болгарії та Італії

До Дня незалежності до колони приєднаються судна ще трьох країн

У неділю, 22 серпня, в Чорному морі неподалік від Одеси пройшла генеральна репетиція військово-морського параду на День незалежності.

У заході взяли участь кораблі Північноатлантичного альянсу, повідомляє "Думська".

Відзначається, що болгарський фрегат "Зухвалий" і італійський есмінець Luigi Durand de la Penne D560 пройшли на початку колони кораблів. За ними слідували судна Військово-морських сил України, Морської охорони прикордонної служби та МПСС.

Варто зауважити, що до Дня незалежності України в порт повинні зайти кораблі і інших країн-союзників: корвет Румунії Contra-Amiral Horia Macelariu, новітній корвет Туреччини типу ADA, а також патрульний катер Грузії типу Island.

За самим парадом можна буде спостерігати вранці 24 серпня.

А поки дивіться на фото і відео, як пройшла репетиція параду:

Як повідомляв "Телеграф", раніше з’явилося оглядове відео з кабіни одного з вертольотів, що беруть участь в параді, при прольоті над Києвом.

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