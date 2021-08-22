Кораблі НАТО разом з українськими відрепетирували парад в Чорному морі (фото і відео)

До Дня незалежності до колони приєднаються судна ще трьох країн

У неділю, 22 серпня, в Чорному морі неподалік від Одеси пройшла генеральна репетиція військово-морського параду на День незалежності.

У заході взяли участь кораблі Північноатлантичного альянсу, повідомляє "Думська".

Відзначається, що болгарський фрегат "Зухвалий" і італійський есмінець Luigi Durand de la Penne D560 пройшли на початку колони кораблів. За ними слідували судна Військово-морських сил України, Морської охорони прикордонної служби та МПСС.

Варто зауважити, що до Дня незалежності України в порт повинні зайти кораблі і інших країн-союзників: корвет Румунії Contra-Amiral Horia Macelariu, новітній корвет Туреччини типу ADA, а також патрульний катер Грузії типу Island.

За самим парадом можна буде спостерігати вранці 24 серпня.

А поки дивіться на фото і відео, як пройшла репетиція параду:

Як повідомляв "Телеграф", раніше з’явилося оглядове відео з кабіни одного з вертольотів, що беруть участь в параді, при прольоті над Києвом.