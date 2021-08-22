Боевые вертолеты пролетели над Днепром в Киеве: видео из кабины пилота

Городские достопримечательности показали с высоты.

В рамках подготовки ко Дню Независимости над Киевом пролетели боевые вертолеты с огромным флагом Украины.

Видеозапись из кабины пилота одного из таковых была обнародована в сети.

На кадрах видно, что вертолеты пролетели над Днепром, попутно оператор заснял местные достопримечательности, в частности Арку дружбы народов и пешеходный мост через реку.

Также в кадр попал хорошо известный "мост Кличко".

Как сообщалось ранее, 24 августа в Киеве проведут масштабный парад ко Дню Независимости, в нем примут участие тысячи военнослужащих и боевая техника.

Кроме того, в параде примут участие и военные из союзных стран НАТО.

О том, как в Киеве будут отмечать один из главных праздников Украины, можно прочитать в соответствующем материале "Телеграф", доступном по этой ссылке.