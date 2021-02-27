Нужно всенародную молитву: в сети смеются над новым ЧП на "мосту Кличко" (фото)

На "мосту Кличко", между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой в Киеве, снова обнаружились трещины.

Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" в Facebook.

"Стеклянный мост снова треснул. Понимаем, удивление уже не вызывает. Не только у вас. На этот раз опасный участок даже не огородили", - сообщают в посте.

По мнению авторов, новую трещину "нагадал" сам мэр Киева Виталий Кличко, когда на внеочередной сессии Киевсовета 23 февраля сказал, что якобы каждый день молится, чтобы с аварийными мостами ничего не произошло.

Несмотря на то, что подобные ЧП для моста не редкость, в сети все равно не удержались от комментариев.

"Бездарно потраченные городские деньги. Проект с приоритетом минус 100. (На фоне разваливающихся дорог на соседнем Подоле, да и по всему городу)", "Водичка в стыки попала и в морозы порвала стеклышко, технология видимо равна установке столбов на Шулявском мосту", "Не хочет Боженька слышать его молитвы!)))" – пишут в сети.

Отметим, пешеходно-велосипедный мост, соединяющий два туристических маршрута - парк "Владимирская горка" и парк "Крещатый", был открыт 25 мая 2019 года в рамках празднования Дня Киева. Мост построен с бетона и стекла, его длина составляет почти 212 метров. Стоимость строительства моста - 275 млн грн.

Как сообщал "Телеграф", ранее на этом мосту нашли лопнувшее стекло секции освещения на перилах.