Бойові вертольоти пролетіли над Дніпром в Києві: відео з кабіни пілота
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Міські пам’ятки показали з висоти.
В рамках підготовки до Дня Незалежності над Києвом пролетіли бойові вертольоти з величезним прапором України.
Відеозапис з кабіни пілота одного з таких було оприлюднено в мережі.
На кадрах видно, що вертольоти пролетіли над Дніпром, попутно оператор зняв місцеві пам’ятки, зокрема Арку дружби народів і пішохідний міст через річку.
Також в кадр потрапив добре відомий "міст Кличко".
Як повідомлялося раніше, 24 серпня в Києві проведуть масштабний парад до Дня Незалежності, в ньому візьмуть участь тисячі військовослужбовців і бойова техніка.
Крім того, в параді візьмуть участь і військові з союзних країн НАТО.
Про те, як в Києві відзначатимуть одне з головних свят України, можна прочитати у відповідному матеріалі "Телеграф", доступному за цим посиланням.
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