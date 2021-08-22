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Бойові вертольоти пролетіли над Дніпром в Києві: відео з кабіни пілота

Автор
Г. Лубенець
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Автор
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Бойові вертольоти пролетіли над Дніпром в Києві: відео з кабіни пілота Новина оновлена 22 серпня 2021, 18:30

Міські пам’ятки показали з висоти.

В рамках підготовки до Дня Незалежності над Києвом пролетіли бойові вертольоти з величезним прапором України.

Відеозапис з кабіни пілота одного з таких було оприлюднено в мережі.

На кадрах видно, що вертольоти пролетіли над Дніпром, попутно оператор зняв місцеві пам’ятки, зокрема Арку дружби народів і пішохідний міст через річку.

Також в кадр потрапив добре відомий "міст Кличко".

Як повідомлялося раніше, 24 серпня в Києві проведуть масштабний парад до Дня Незалежності, в ньому візьмуть участь тисячі військовослужбовців і бойова техніка.

Крім того, в параді візьмуть участь і військові з союзних країн НАТО.

Про те, як в Києві відзначатимуть одне з головних свят України, можна прочитати у відповідному матеріалі "Телеграф", доступному за цим посиланням.

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