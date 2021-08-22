Бойовики відкрили вогонь на Донбасі: загинув військовослужбовець ЗСУ

Військові відкривали у відповідь вогонь.

У неділю, 22 серпня, після майже дводенного "затишшя" окупанти обстріляли позиції ВСУ в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в результаті чого смертельне поранення отримав український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-служба ОТГ "Схід".

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення несумісне з життям", — йдеться в повідомленні.

У штабі ООС повідомляють, що противник двічі відкривав вогонь по українським захисникам.

Обстріли з гранатометів і великокаліберних кулеметів були зафіксовані біля Луганського, а біля Мар’їнки окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того в Луганській області було зафіксовано проліт ворожого безпілотника з порушенням лінії розмежування.

Відзначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що в даний час зберігається висока ймовірність початку вторгнення з боку Росії і збройні сили України повинні бути готові до наступальної операції.