Укр

Боевики на Донбассе больше суток соблюдают режим тишины

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
29
Боевики на Донбассе больше суток соблюдают режим тишины Новость обновлена 21 августа 2021, 08:19
Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Затишье перед бурей?

В зоне проведения Операции объединенных сил более одних суток — 20 августа и утром 21 августа боевики не обстреливали позиции украинских военных. Также нет раненых и погибших защитников.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Отметим, что накануне на Донбассе боевики вели активные обстрелы. Так, 19 августа от пули снайпера погиб командир подразделения 24-й механизированной бригады имени короля Даниила Василий Островский. Еще один украинский защитник на этой неделе погиб в понедельник, 16 августа. В августе участились случаи обстрела домов мирных граждан.

Ранее "Телеграф" писал, что боевики на Донбассе наращивают количество запрещенного вооружения — танков и гаубиц. Их обнаружил беспилотник ОБСЕ. Также российские наемники накапливают боеприпасы и топливо — об этом сообщила разведка Министерства обороны.

Накануне контрразведка Украины задержала в зоне проведения Операции объединенных сил российского шпиона — он передавал данные о военных и технике вооруженных сил в Генштаб РФ. Его задержали во время передачи данных.

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