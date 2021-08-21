Боевики на Донбассе больше суток соблюдают режим тишины

Затишье перед бурей?

В зоне проведения Операции объединенных сил более одних суток — 20 августа и утром 21 августа боевики не обстреливали позиции украинских военных. Также нет раненых и погибших защитников.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Отметим, что накануне на Донбассе боевики вели активные обстрелы. Так, 19 августа от пули снайпера погиб командир подразделения 24-й механизированной бригады имени короля Даниила Василий Островский. Еще один украинский защитник на этой неделе погиб в понедельник, 16 августа. В августе участились случаи обстрела домов мирных граждан.

Ранее "Телеграф" писал, что боевики на Донбассе наращивают количество запрещенного вооружения — танков и гаубиц. Их обнаружил беспилотник ОБСЕ. Также российские наемники накапливают боеприпасы и топливо — об этом сообщила разведка Министерства обороны.

Накануне контрразведка Украины задержала в зоне проведения Операции объединенных сил российского шпиона — он передавал данные о военных и технике вооруженных сил в Генштаб РФ. Его задержали во время передачи данных.