Рус

Бойовики на Донбасі більше доби дотримуються режиму тиші

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Читати російською
Автор
28
Бойовики на Донбасі більше доби дотримуються режиму тиші Новина оновлена 21 серпня 2021, 08:19
Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Затишшя перед бурею?

У зоні проведення Операції об’єднаних сил більше однієї доби — 20 серпня і вранці 21 серпня бойовики не обстрілювали позиції українських військових. Також немає поранених і загиблих захисників.

Про це повідомила прес-служба штабу ООС в Facebook.

Відзначимо, що напередодні на Донбасі бойовики вели активні обстріли. Так, 19 серпня від кулі снайпера загинув командир підрозділу 24-ї механізованої бригади імені короля Данила Василь Островський. Ще один український захисник на цьому тижні загинув у понеділок, 16 серпня. У серпні почастішали випадки обстрілу будинків мирних громадян.

Раніше "Телеграф" писав, що бойовики на Донбасі нарощують кількість забороненого озброєння — танків і гаубиць. Їх виявив безпілотник ОБСЄ. Також російські найманці накопичують боєприпаси і паливо — про це повідомила розвідка Міністерства оборони.

Напередодні контррозвідка України затримала в зоні проведення Операції об’єднаних сил російського шпигуна — він передавав дані про військових і техніку збройних сил в Генштаб РФ. Його затримали під час передачі даних.

Плани міністра Ляшка по вакцинації українців зриваються: в МОЗ розповіли, скільки вже зробили щеплень
Здоров'я
Плани міністра Ляшка по вакцинації українців зриваються: в МОЗ розповіли, скільки вже зробили щеплень
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Плани міністра Ляшка по вакцинації українців зриваються: в МОЗ розповіли, скільки вже зробили щеплень
Плани міністра Ляшка по вакцинації українців зриваються: в МОЗ розповіли, скільки вже зробили щеплень
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні — кількість хворих продовжує зростати
Коронавірус в Україні — кількість хворих продовжує зростати
Дата публікації
Категорія
Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року
Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року
Дата публікації
Категорія
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Дата публікації
Категорія
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Дата публікації
Категорія
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян