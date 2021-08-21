Бойовики на Донбасі більше доби дотримуються режиму тиші

Затишшя перед бурею?

У зоні проведення Операції об’єднаних сил більше однієї доби — 20 серпня і вранці 21 серпня бойовики не обстрілювали позиції українських військових. Також немає поранених і загиблих захисників.

Про це повідомила прес-служба штабу ООС в Facebook.

Відзначимо, що напередодні на Донбасі бойовики вели активні обстріли. Так, 19 серпня від кулі снайпера загинув командир підрозділу 24-ї механізованої бригади імені короля Данила Василь Островський. Ще один український захисник на цьому тижні загинув у понеділок, 16 серпня. У серпні почастішали випадки обстрілу будинків мирних громадян.

Раніше "Телеграф" писав, що бойовики на Донбасі нарощують кількість забороненого озброєння — танків і гаубиць. Їх виявив безпілотник ОБСЄ. Також російські найманці накопичують боєприпаси і паливо — про це повідомила розвідка Міністерства оборони.

Напередодні контррозвідка України затримала в зоні проведення Операції об’єднаних сил російського шпигуна — він передавав дані про військових і техніку збройних сил в Генштаб РФ. Його затримали під час передачі даних.