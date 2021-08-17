Вследствие обстрелов на Донбассе в понедельник, 16 августа, погиб украинский военнослужащий.

Российские наемники за сутки понедельника, 16 августа, пять раз нарушили режим огня и обстреляли позиции украинских защитников — вследствие этого погиб один военнослужащий из Украины.

Об этом во вторник, 17 августа, сообщает Операция объединенных сил на странице в Facebook.

Российские военные 16 августа обстреляли территории возле Золотого-4 — они открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также обстрел произошел недалеко от Широкино — там российские наемники использовали станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

Также военнослужащие РФ обстреляли позиции украинских солдат в районе Водяного, что на Приазовье, в направлении Новомихайловки, а также вблизи Причепиловки.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение и не смог выжить.

По состоянию на 7:00 утра 17 августа, на Донбассе зафиксировали уже два обстрела украинских территорий — вблизи Причепиловки и в направлении Водяного.

Представители миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе уже получили информацию о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия перебрасывает бронетехнику, оружие и снаряжение на Донбасс.

Напоминаем, что боевики так называемой "ДНР" убили на Донбассе пожилого мужчину.