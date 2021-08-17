Внаслідок обстрілу на Донбасі в понеділок, 16 серпня, загинув український військовослужбовець.

Російські найманці за добу понеділка, 16 серпня, п'ять разів порушили режим вогню і обстріляли позиції українських захисників — внаслідок цього загинув один військовослужбовець з України.

Про це у вівторок, 17 серпня, повідомляє Операція об'єднаних сил на сторінці в Facebook.

Російські військові 16 серпня обстріляли території біля Золотого-4 — вони відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також обстріл стався недалеко від Широкино — там російські найманці використовували станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Окрім того, військовослужбовці РФ обстріляли позиції українських солдат в районі Водяного, що на Приазов'ї, в напрямку Новомихайлівки, а також поблизу Причепилівки.

В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав вогнепальне поранення і не зміг вижити.

Станом на 7:00 ранку 17 серпня, на Донбасі зафіксували вже два обстріли українських територій — поблизу Причепилівки і в напрямку Водяного.

Представники місії Організації з безпеки і співпраці в Європі вже отримали інформацію про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія перекидає бронетехніку, зброю і спорядження на Донбас.

Нагадуємо, що бойовики так званої "ДНР" вбили на Донбасі літнього чоловіка.