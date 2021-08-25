Комп'ютерна подорож - дерев'яні церкви Карпат показали у 3D-турах (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 9
Україно-польський проєкт реалізовували півтора роки.
Деревʼяні церкви Карпатського регіону можна переглянути в 3Д турах.
Оглянути старовинні церкви Карпат можна на безкоштовному сайті.
Знімки робили в рамках Україно-польского проєкту, який розпочався у 2019 році. До переліку обʼєктів, які відзняли в рамках проєкту, увійшли 20 церков, частина з яких знаходиться в Закарпатській області, а частина в Польщі в Підкарпатському воєводстві. Він закінчується 30 серпня, але вже зараз можна побачити повноцінні 3D тури шістьма українськими церквами Карпат:
- Церква святого Михайла в Ужгороді,
- Церква святого Миколая, с. Данилово,
- Церква Успіння Пресвятої Богородиці, с. Новоселиця,
- Церква святого Миколая, с.Середнє Водяне,
- Вознесенська церква, с. Ясіня,
- Церква святого Духа, с Гукливе.
Ці церкви можна подивитись і ззовні, і зсередини. Загалом на Закарпатті у проєкті брали участь 10 церков, та чотири вдалося відзняти лише з зовнішньої сторони, оскільки не всі релігійні установи дали дозвіл на внутрішню зйомку.
У планах — додати ще кілька турів українськими церквами регіону.
Раніше "Телеграф" писав, які напрямки туризму найбільш популярні в Україні.
- Дата публікації
-
- Категорія
-