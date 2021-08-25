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Комп'ютерна подорож - дерев'яні церкви Карпат показали у 3D-турах (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Комп'ютерна подорож - дерев'яні церкви Карпат показали у 3D-турах (фото) Новина оновлена 24 серпня 2021, 13:00
Церква Успіння Пресвятої Богородиці в с. Новоселиця

Україно-польський проєкт реалізовували півтора роки.

Деревʼяні церкви Карпатського регіону можна переглянути в 3Д турах.

Оглянути старовинні церкви Карпат можна на безкоштовному сайті.

Фото з 3Д туру
Фото з 3Д туру

Знімки робили в рамках Україно-польского проєкту, який розпочався у 2019 році. До переліку обʼєктів, які відзняли в рамках проєкту, увійшли 20 церков, частина з яких знаходиться в Закарпатській області, а частина в Польщі в Підкарпатському воєводстві. Він закінчується 30 серпня, але вже зараз можна побачити повноцінні 3D тури шістьма українськими церквами Карпат:

  • Церква святого Михайла в Ужгороді,
  • Церква святого Миколая, с. Данилово,
  • Церква Успіння Пресвятої Богородиці, с. Новоселиця,
  • Церква святого Миколая, с.Середнє Водяне,
  • Вознесенська церква, с. Ясіня,
  • Церква святого Духа, с Гукливе.
Фото з 3D туру "Церква святого Михайла"
Фото з 3D туру "Церква святого Михайла"

Ці церкви можна подивитись і ззовні, і зсередини. Загалом на Закарпатті у проєкті брали участь 10 церков, та чотири вдалося відзняти лише з зовнішньої сторони, оскільки не всі релігійні установи дали дозвіл на внутрішню зйомку.

Фото з 3D туру "Церква святого Михайла"
Фото з 3D туру "Церква святого Михайла"

У планах — додати ще кілька турів українськими церквами регіону.

Раніше "Телеграф" писав, які напрямки туризму найбільш популярні в Україні.

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