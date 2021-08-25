Компьютерное путешествие — деревянные церкви Карпат показали в 3D-турах (фото)
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Украино-польский проект реализовывали полтора года.
Деревянные церкви Карпатского региона можно посмотреть в 3Д турах.
Осмотреть старинные церкви Карпат можно на бесплатном сайте.
Снимки делали в рамках украино-польского проекта, который начался в 2019 году. В перечень объектов, которые отсняли в рамках проекту, вошли 20 церквей. Часть из них находится в Закарпатской области, а часть в Польше в Подкарпатском воеводстве. Проект завершается 30 августа, но уже сейчас можно увидеть полноценные 3D туры шестью украинскими церквями Карпат:
- Церковь святого Михаила в Ужгороде,
- Церковь святого Николая, с. Данилово,
- Церковь Успения Пресвятой Богородицы, с. Новоселица,
- Церковь святого Николая, с.Среднее Водяное,
- Вознесенская церковь, с. Ясиня,
- Церковь Святого Духа, с Гукливе.
Эти церкви можно посмотреть и снаружи, и изнутри. Всего на Закарпатье в проекте участвовали 10 церквей, и четыре удалось снять только с внешней стороны, так как не все религиозные учреждения дали разрешение на внутреннюю съемку.
В планах — добавить еще несколько туров по украинским церквям региона.
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