Верховна Рада проголосувала за великий Державний Герб України: як він виглядає (фото)
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Великий герб — один з державних символів України.
Верховна Рада прийняла за основу законопроект про Великий державний герб України. За проголосували 257 нардепів.
Про це повідомляє електронний портал Верховної Ради.
Відповідно до опису центральним елементом нового символу держави буде малий державний герб України золотого кольору.
Ініціатором законопроекту виступає президент України Володимир Зеленський. У пояснювальній записці до законодавчої пропозиції відзначено, що "прийняття закону сприятиме встановленню відповідно до вимог Конституції України опису великого Державного Герба України, порядку його використання і правового захисту".
Відзначимо, що для прийняття законів, що стосуються символів держави необхідно не менше двох третин від конституційного складу Верховної Ради України.
Раніше великий державний герб України намагалися ввести чотири рази — останній конкурс був в 2020 році, правда робота переможця не сподобалася громадянам і викликала хвилю мемів.
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