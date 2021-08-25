Рус

Верховна Рада проголосувала за великий Державний Герб України: як він виглядає (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Читати російською
Автор
170
Верховна Рада проголосувала за великий Державний Герб України: як він виглядає (фото) Новина оновлена 24 серпня 2021, 15:50
Верховна Рада 24 серпня.

Великий герб — один з державних символів України.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про Великий державний герб України. За проголосували 257 нардепів.

Голосування за законопроект
Голосування за законопроект

Про це повідомляє електронний портал Верховної Ради.

Великий Державний герб України
Великий Державний герб України

Відповідно до опису центральним елементом нового символу держави буде малий державний герб України золотого кольору.

Опис Великого Державного герба
Опис Великого Державного герба

Ініціатором законопроекту виступає президент України Володимир Зеленський. У пояснювальній записці до законодавчої пропозиції відзначено, що "прийняття закону сприятиме встановленню відповідно до вимог Конституції України опису великого Державного Герба України, порядку його використання і правового захисту".

Відзначимо, що для прийняття законів, що стосуються символів держави необхідно не менше двох третин від конституційного складу Верховної Ради України.

Раніше великий державний герб України намагалися ввести чотири рази — останній конкурс був в 2020 році, правда робота переможця не сподобалася громадянам і викликала хвилю мемів.

Верховна Рада проголосувала за великий Державний Герб України: як він виглядає (фото)
В регіонах
Верховна Рада проголосувала за великий Державний Герб України: як він виглядає (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Верховна Рада проголосувала за великий Державний Герб України: як він виглядає (фото)
Верховна Рада проголосувала за великий Державний Герб України: як він виглядає (фото)
Дата публікації
Категорія
З фінансуванням, але без результатів: чим займається Центр протидії дезінформації
З фінансуванням, але без результатів: чим займається Центр протидії дезінформації
Дата публікації
Категорія
Десятки бойових кораблів та суден пройшлися морем у супроводі оркестру: кадри з військово-морського параду в Одесі
Десятки бойових кораблів та суден пройшлися морем у супроводі оркестру: кадри з військово-морського параду в Одесі
Дата публікації
Категорія
Яким був парад до Дня Незалежності: всі подробиці, фото і відео
Яким був парад до Дня Незалежності: всі подробиці, фото і відео
Дата публікації
Категорія
Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн
Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн
Дата публікації
Категорія
"Золота жила" для України: що робить українську IT-сферу настільки успішною і чому туди може потрапити буквально кожен
"Золота жила" для України: що робить українську IT-сферу настільки успішною і чому туди може потрапити буквально кожен
Дата публікації
Категорія
Офіційно: Україна отримала обіцяні $2,7 млрд від МВФ
Офіційно: Україна отримала обіцяні $2,7 млрд від МВФ