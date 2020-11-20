Скандал вокруг нового герба Украины продолжают обсуждать в сети: появились креативные фотожабы

19 ноября Организационный комитет объявил победителя в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. В то же время пользователи в сети сперва раскритиковали данный эскиз а затем высмеяли.

Люди поделились фотожабами эскиза большого Государственного герба Украины.

Одни пользователи решили пофантазировать, как выглядел бы герб Укрпочты.

Другие же сравнили эскиз со старым детским мультфильмом времен СССР.

Как выглядит представленный эскиз большого Государственного герба Украины:

Сам эскиз содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского Государства Владимира Великого, то есть Малый Государственный герб.

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