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Зря скандалили? В Раде показали проект большого герба от Зеленского (фото)

Зря скандалили? В Раде показали проект большого герба от Зеленского (фото)
Обновлено 20:21 Сегодня Телеграф

На сайте парламента появился законопроект о большом гербе Украины авторства президента Владимира Зеленского. И как видно на предложенном эскизе, он отличается от того, который был представлен Министерством культуры по итогам прошлогоднего конкурса.  

С проектом закона можно ознакомиться на сайте Верховной Рады

Данный эскиз был разработан художником Александром Ивахненко еще в 90-х годах. 

Проект большого герба Украины

Украина проводила четыре конкурса на большой герб в 1991, 1996, 2007-2008 и в 2020 годах. 

Во время первых двух конкурсов победитель выявлен не был. Во время третьего конкурса, как проект был утвержден этот эскиз, однако до голосования в Раде дело так и не дошло. 

В 2020 году состоялся четвертый конкурс и тогда победила работа художника Алексея Кохана. Впрочем, общественности он пришелся не по душе, а в сети даже появлялись многочисленные мемы по этому поводу

Историк и публицист Александр Зинченко и вовсе назвал его "индийской бижутерией"

Исходя из того, что Раде предлагают рассмотреть эскиз Ивахненко, а не Кохана, можно сделать вывод, что Зеленский решил проигнорировать итоги последнего конкурса. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Верховная Рада, Украина, Владимир Зеленский, Большой Герб.
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