Зря скандалили? В Раде показали проект большого герба от Зеленского (фото)

На сайте парламента появился законопроект о большом гербе Украины авторства президента Владимира Зеленского. И как видно на предложенном эскизе, он отличается от того, который был представлен Министерством культуры по итогам прошлогоднего конкурса.

С проектом закона можно ознакомиться на сайте Верховной Рады.

Данный эскиз был разработан художником Александром Ивахненко еще в 90-х годах.

Украина проводила четыре конкурса на большой герб в 1991, 1996, 2007-2008 и в 2020 годах.

Во время первых двух конкурсов победитель выявлен не был. Во время третьего конкурса, как проект был утвержден этот эскиз, однако до голосования в Раде дело так и не дошло.

В 2020 году состоялся четвертый конкурс и тогда победила работа художника Алексея Кохана. Впрочем, общественности он пришелся не по душе, а в сети даже появлялись многочисленные мемы по этому поводу.

Историк и публицист Александр Зинченко и вовсе назвал его "индийской бижутерией".

Исходя из того, что Раде предлагают рассмотреть эскиз Ивахненко, а не Кохана, можно сделать вывод, что Зеленский решил проигнорировать итоги последнего конкурса.