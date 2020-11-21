У нас уже есть идеальный герб, а заплатить за «индонезийскую бижутерию» власть может из своего кармана, - историк

Историк и публицист Александр Зинченко, считает признанный лучшим эскиз большого герба Украины "какой-то индонезийской бижутерией. Неэстетичным и никаким".

Такую мысль он озвучил в посте в своем Facebook.

"У нас есть идеальный герб".

Дело в том, что по словам Зинченко, "Тризуб - это фантастическая, абсолютно совершенная лаконичность графики. Он - идеальный".

Любые дополнительные элементы разрушат эту фантастическую, абсолютно совершенную лаконичность графики.

По его словам, наряду с такими странами как Швейцария и Япония, украинский герб в том виде, в котором он существует сейчас, входит в тройку самых современных гербов мира.

Александр Зинченко считает, что нынешний большой герб очень напоминают стилистику гербов центрально-африканских стран. Там тоже много мелких элементов и много позолоты.

Украинский Тризуб отличается и выделяет Украину, демонстрирует свою непохожесть, отдельность от других, свою национальную историческую традицию. Он выглядит как мощный "визуальный удар": его выразительность интригует загадочностью которую невозможно забыть.

"Тризуб соединяет совершенную современность графики, современность дизайна с тысячелетней историей", - отмечает Зинченко.

"Поэтому нужен ли нам вообще Большой Герб? Зачем мы, имея гениальный по простоте, лаконичный символ пытаемся его превратить в такой, что менее удобен в использовании?!", - задается вопросом историк и приводит в пример некоторые исторические факты.

Например, герб Российской Империи имел изображение каждой земли, которая была упомянута в титуле императора Всероссийского.

Но нарисовать такой герб с невероятным количеством мелких деталей, а затем использовать эту громоздкую геральдическую композицию на печатях или документах - очень сложно, а порой - просто неудобно.

"Малый герб является упрощением большого, а не наоборот: большие гербы с малых не вырастают!", - заметил Зинченко.

Второй важный аспект в использования большого герба: зачем Украине феодальная символика!? Нужно ли нам символически поддерживать феодальную традицию.

Историк, напомнил, как возникла идея с созданием большого герба Украины: "в ночь на 28 июня 1996 коммунисты заблокировали принятие Конституции. Через статью о государственной символике. Для коммунистов это был символ борьбы за украинскую независимость - борьбы «украинских буржуазных националистов» Петлюры и Грушевского, Украинской Повстанческой Армии".

Состоялось три конкурса, они показали, что невозможно придумать ничего лучше того, что мы имеем сейчас на гривнах и монетах.

"Платить 100 000 гривен за эту индонезийскую бижутерию, которая уже была в употреблении учитывая предыдущие конкурсы, члены правительства и парламента могут исключительно за собственные средства, из собственного кармана. Если правящая дилетантура проголосует за эту отвратительную безвкусица - я эмигрирую и платить за содержание этих бездарей не буду", - подытожил Александр Зинченко.

Напомним, 19 ноября Организационный комитет объявил победителя в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. Конкурс проходил с 1 октября по 1 ноября. Был избран победитель из 112 работ, которого сразу раскритиковали в соцсетях.