Більше ста ножових поранень: під Дніпром вбивця-рецидивіст цинічно розправився з товаришем по чарці

За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років за гратами

У Дніпропетровській області після трьох днів пошуків затримали вбивцю-рецидивіста, який під час застілля наніс 102 ножових поранення своєму знайомому та викинув тіло у колодязь.

Про це у середу, 25 серпня, повідомляє Департамент карного розшуку Нацполіції.

Цинічне вбивство сталося 22 серпня у одному із сіл Нікопольського району. Як з’ясували правоохоронці, чоловіки розпивали алкогольні напої, коли між ними виникла сварка — потерпілий вдарив зловмисника у обличчя, після чого останній взяв ніж та почав безупинно бити його в груди та шию.

Пізніше з’ясувалося, що зловмисник наніс 56-річному чоловіку 102 удари ножем, внаслідок яких він і помер на місці. Після скоєного вбивця загорнув закривавлене тіло у штору та викинув його у колодязь.

Правоохоронці Дніпропетровщини розшукували підозрюваного протягом трьох днів та нарешті затримали. Як з’ясувалося, 46-річний чоловік вже неодноразово сидів у в’язниці, у тому числі за вбивство. Фігурант перебуває у СІЗО.

За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до пʼятнадцяти років.

Раніше "Телеграф" повідомляв про жорстоке вбивство у Білій Церкві Київської області. Там перехожого забили до смерті викруткою, покремсали ножем та кинули на проїжджу частину.