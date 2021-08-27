"Укрзалізниця" закуповувала дефективні деталі в ОРДЛО (фото)

Неякісні деталі при закупівлях видавали за інноваційні.

Після ряду іміджевих скандалів "Укрзалізниця" потрапила в корупційний. Служба безпеки України розкрила схему, як закуповуючи дефективні деталі, частини яких були завезені з непідконтрольної території Луганської області, організатори "наварювали" на них в 10 разів більше.

Про це пише сайт відомства.

Служба безпеки України з’ясувала, що комплектуючі для рухомого складу з ОРДЛО допомагав постачати росіянин. Робив він це через підконтрольну йому приватну фірму в Києві. Щоб отримати надприбутки, ділки з керівництва фірми залізничних перевезень збільшували вартість деталей видаючи їх за зроблені з "інноваційних матеріалів".

За фактом деталі виявилися неякісними і могли завдати шкоди контактній мережі. Її вартість — понад три млрд гривень.

Співробітники СБУ під час проведення слідчих дій

Продукція, яка не відповідає технічним умовам, наразі під арештом. Слідство триває.

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ і прокуратура провели обшуки в приміщенні Київської міської державної адміністрації.