Рус

"Укрзалізниця" закуповувала дефективні деталі в ОРДЛО (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
36
"Укрзалізниця" закуповувала дефективні деталі в ОРДЛО (фото) Новина оновлена 27 серпня 2021, 12:12
Про корупційну схему СБУ повідомила 27 серпня.

Неякісні деталі при закупівлях видавали за інноваційні.

Після ряду іміджевих скандалів "Укрзалізниця" потрапила в корупційний. Служба безпеки України розкрила схему, як закуповуючи дефективні деталі, частини яких були завезені з непідконтрольної території Луганської області, організатори "наварювали" на них в 10 разів більше.

Про це пише сайт відомства.

Служба безпеки України з’ясувала, що комплектуючі для рухомого складу з ОРДЛО допомагав постачати росіянин. Робив він це через підконтрольну йому приватну фірму в Києві. Щоб отримати надприбутки, ділки з керівництва фірми залізничних перевезень збільшували вартість деталей видаючи їх за зроблені з "інноваційних матеріалів".

За фактом деталі виявилися неякісними і могли завдати шкоди контактній мережі. Її вартість — понад три млрд гривень.

Співробітники СБУ під час проведення слідчих дій
Співробітники СБУ під час проведення слідчих дій

Продукція, яка не відповідає технічним умовам, наразі під арештом. Слідство триває.

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ і прокуратура провели обшуки в приміщенні Київської міської державної адміністрації.

Боржників по комуналці знову можуть відключати від послуг ЖКГ: як це працює
Економіка та Фінанси
Боржників по комуналці знову можуть відключати від послуг ЖКГ: як це працює
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Боржників по комуналці знову можуть відключати від послуг ЖКГ: як це працює
Боржників по комуналці знову можуть відключати від послуг ЖКГ: як це працює
Дата публікації
Категорія
Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента України
Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента України
Дата публікації
Категорія
Дії влади цієї осені будуть ще жорсткішими й сильнішими: чого українцям чекати від нового політичного сезону
Дії влади цієї осені будуть ще жорсткішими й сильнішими: чого українцям чекати від нового політичного сезону
Дата публікації
Категорія
У Кабулі прогримів третій вибух: спрацювала міна у припаркованому автомобілі (фото)
У Кабулі прогримів третій вибух: спрацювала міна у припаркованому автомобілі (фото)
Дата публікації
Категорія
Квитки на потяги в Україні знову подорожчають? Чого чекати від менеджменту Deutsche Bahn в "Укрзалізниці"
Квитки на потяги в Україні знову подорожчають? Чого чекати від менеджменту Deutsche Bahn в "Укрзалізниці"