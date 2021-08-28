В Одесі закидали димовими шашками футболістів "Чорноморця" (відео)
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Одесити вирішили висловити своє невдоволення грою місцевого ФК "Чорноморець"
В Одесі в п’ятницю, 27 серпня невідомі закидали димовими шашками автобус з футболістами свого ж клубу під назвою "Чорноморець", коли спортсмени їхали на стадіон.
Про це в суботу, 28 серпня, повідомляє пресслужба Національної поліції в Одеській області.
Випадок стався на проспекті Свободи. Відомо, що правопорушення скоїла група молодих людей, але поки особи зловмисників не встановлені.
Як заявляють в поліції, зараз правоохоронці займаються з’ясуванням деталей події та пошуком залучених до закидання димовими шашками автобуса осіб.
У мережі з’явилося відео, як все відбувалося.
Відомо, що того дня, 27 серпня, футболісти "Чорноморця" їхали на матч з "Олександрією", який проходив в Одесі. До слова, гра закінчилася з рахунком 2:2.
Молоді люди, які вчинили неправомірні дії, своєю поведінкою намагалися висловити невдоволення результатами матчів одеського футбольного клубу.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 25 червня в Києві на скандальному концерті російського репера Басти, якому раніше забороняли в’їжджати в Україну через виступ в окупованому Криму, люди почали кидати димові шашки.
Нагадуємо, що представники "Національного корпусу", які в суботу, 14 серпня, в Києві вийшли на протест на вулиці Банковій під Офісом президента, закидали димовими шашками територію будинку, де раніше жив Володимир Зеленський.
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