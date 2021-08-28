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В Одесі закидали димовими шашками футболістів "Чорноморця" (відео)

Автор
І. Гамчук
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В Одесі закидали димовими шашками футболістів "Чорноморця" (відео) Новина оновлена 28 серпня 2021, 17:30
В Одесі молоді люди закидали димовими шашками автобус ФК

Одесити вирішили висловити своє невдоволення грою місцевого ФК "Чорноморець"

В Одесі в п’ятницю, 27 серпня невідомі закидали димовими шашками автобус з футболістами свого ж клубу під назвою "Чорноморець", коли спортсмени їхали на стадіон.

Про це в суботу, 28 серпня, повідомляє пресслужба Національної поліції в Одеській області.

Випадок стався на проспекті Свободи. Відомо, що правопорушення скоїла група молодих людей, але поки особи зловмисників не встановлені.

Як заявляють в поліції, зараз правоохоронці займаються з’ясуванням деталей події та пошуком залучених до закидання димовими шашками автобуса осіб.

У мережі з’явилося відео, як все відбувалося.

Відомо, що того дня, 27 серпня, футболісти "Чорноморця" їхали на матч з "Олександрією", який проходив в Одесі. До слова, гра закінчилася з рахунком 2:2.

Молоді люди, які вчинили неправомірні дії, своєю поведінкою намагалися висловити невдоволення результатами матчів одеського футбольного клубу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 25 червня в Києві на скандальному концерті російського репера Басти, якому раніше забороняли в’їжджати в Україну через виступ в окупованому Криму, люди почали кидати димові шашки.

Нагадуємо, що представники "Національного корпусу", які в суботу, 14 серпня, в Києві вийшли на протест на вулиці Банковій під Офісом президента, закидали димовими шашками територію будинку, де раніше жив Володимир Зеленський.

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