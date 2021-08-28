Укр

В Одессе забросали дымовыми шашками футболистов "Черноморца" (видео)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
42
В Одессе забросали дымовыми шашками футболистов "Черноморца" (видео) Новость обновлена 28 августа 2021, 17:30
В Одессе молодые люди забросали дымовыми шашками автобус ФК

Одесситы решили выразить свое недовольство игрой местного ФК "Черноморец"

В Одессе в пятницу, 27 августа неизвестные забросали дымовыми шашками автобус с футболистами своего же клуба под названием "Черноморец", когда спортсмены ехали на стадион.

Об этом в субботу, 28 августа, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

Случай произошел на проспекте Свободы. Известно, что правонарушение совершила группа молодых людей, но пока личности злоумышленников не установлены.

Как заявляют в полиции, сейчас правоохранители занимаются выяснением деталей происшествия и поиском задействованных к забросу дымовыми шашками автобуса лиц.

В сети появилось видео, как все происходило.

Известно, что того дня, 27 августа, футболисты "Черноморца" ехали на матч с "Александрией", который проходил в Одессе. К слову, игра закончилась со счетом 2:2.

Молодые люди, совершившие неправомерные действия, своим поведением пытались выразить недовольство результатами матчей одесского футбольного клуба.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 25 июня в Киеве на скандальном концерте российского рэпера Басты, которому ранее запрещали въезжать в Украину из-за выступления в оккупированном Крыму, люди начали бросать дымовые шашки.

Напоминаем, что представители "Национального корпуса", которые в субботу, 14 августа, в Киеве вышли на протест на улице Банковой под Офисом президента, забросали дымовыми шашками территорию дома, где раньше жил Владимир Зеленский.

Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Общество
Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Дата публикации
Категория
Во время обстрелов Авдеевки ранения получили девять военнослужащих
Во время обстрелов Авдеевки ранения получили девять военнослужащих
Дата публикации
Категория
Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию
Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию
Дата публикации
Категория
"Приватбанк" перед продажей разделят: долги Коломойского лягут на плечи украинцев?
"Приватбанк" перед продажей разделят: долги Коломойского лягут на плечи украинцев?
Дата публикации
Категория
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир