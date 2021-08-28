В Одессе забросали дымовыми шашками футболистов "Черноморца" (видео)

Одесситы решили выразить свое недовольство игрой местного ФК "Черноморец"

В Одессе в пятницу, 27 августа неизвестные забросали дымовыми шашками автобус с футболистами своего же клуба под названием "Черноморец", когда спортсмены ехали на стадион.

Об этом в субботу, 28 августа, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

Случай произошел на проспекте Свободы. Известно, что правонарушение совершила группа молодых людей, но пока личности злоумышленников не установлены.

Как заявляют в полиции, сейчас правоохранители занимаются выяснением деталей происшествия и поиском задействованных к забросу дымовыми шашками автобуса лиц.

В сети появилось видео, как все происходило.

Известно, что того дня, 27 августа, футболисты "Черноморца" ехали на матч с "Александрией", который проходил в Одессе. К слову, игра закончилась со счетом 2:2.

Молодые люди, совершившие неправомерные действия, своим поведением пытались выразить недовольство результатами матчей одесского футбольного клуба.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 25 июня в Киеве на скандальном концерте российского рэпера Басты, которому ранее запрещали въезжать в Украину из-за выступления в оккупированном Крыму, люди начали бросать дымовые шашки.

Напоминаем, что представители "Национального корпуса", которые в субботу, 14 августа, в Киеве вышли на протест на улице Банковой под Офисом президента, забросали дымовыми шашками территорию дома, где раньше жил Владимир Зеленский.