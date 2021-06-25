На концерте российского рэпера Басты в Киеве в ход пошли дымовые шашки (фото, видео)

В Киеве 25 июня дает концерт скандальный российский рэпер Баста, которому ранее запрещали въезжать в Украину из-за выступления в оккупированном Крыму.

"Поддержать" исполнителя пришли неравнодушные граждане, которые перед входом устроили демонстрацию с плакатами "Баста финансирует российскую армию" и "Баста - путинская шестерка".

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", побывавший на месте, лозунгами дело не закончилось и в ход пошли дымовые шашки.

На видео видно, что шашка была брошена на входе в концерт-холл StereoPlaza, где образовалась очередь из желающих попасть на выступление исполнителя.

Некоторые из людей отошли от дыма, но другие все же "прорвались" внутрь. В итоге ее затушили охранники.

Как сообщалось ранее, Басте в 2017 году запретили въезд в Украину, а позже и вовсе внесли в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности.

Однако после того, как срок действия ограничений истек, рэпер вновь приехал в Киев, где практически сразу попал в скандал. Там его охрана едва не избила прохожего за вопрос о принадлежности Крыма.