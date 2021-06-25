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На концерте российского рэпера Басты в Киеве в ход пошли дымовые шашки (фото, видео)
На концерте российского рэпера Басты в Киеве в ход пошли дымовые шашки (фото, видео)

На концерте российского рэпера Басты в Киеве в ход пошли дымовые шашки (фото, видео)

На концерте российского рэпера Басты в Киеве в ход пошли дымовые шашки (фото, видео)
Обновлено 21:59 Сегодня Телеграф

В Киеве 25 июня дает концерт скандальный российский рэпер Баста, которому ранее запрещали въезжать в Украину из-за выступления в оккупированном Крыму. 

"Поддержать" исполнителя пришли неравнодушные граждане, которые перед входом устроили демонстрацию с плакатами "Баста финансирует российскую армию" и "Баста - путинская шестерка". 

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", побывавший на месте, лозунгами дело не закончилось и в ход пошли дымовые шашки. 

На видео видно, что шашка была брошена на входе в концерт-холл StereoPlaza, где образовалась очередь из желающих попасть на выступление исполнителя. 

Некоторые из людей отошли от дыма, но другие все же "прорвались" внутрь. В итоге ее затушили охранники.

Концерт Баста Киев

"Крым - это Украина, и на этом Баста!": концерт российского рэпера в Киеве встретили плакатами (видео)

Как сообщалось ранее, Басте в 2017 году запретили въезд в Украину, а позже и вовсе внесли в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности. 

Однако после того, как срок действия ограничений истек, рэпер вновь приехал в Киев, где практически сразу попал в скандал. Там его охрана едва не избила прохожего за вопрос о принадлежности Крыма

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Баста.
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