Під Запоріжжям з рейок зійшов вантажний поїзд: пасажирські рейси затримуються майже на дві години (фото з місця аварії)
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Інші пасажирські поїзди будуть слідувати зміненим маршрутом
У Запорізькій області під станцією Запоріжжя-2 з рейок зійшли чотири вагони вантажного потяга. "Укрзалізниця" після аварії попередила про кількагодинну затримку руху пасажирських поїздів.
Про це у неділю, 29 серпня, повідомила прес-служба перевізника.
Відомо, що до 2 годин затримуються такі поїзди:
- №72 Київ — Запоріжжя,
- №142 Маріуполь — Одеса,
- №120 Запоріжжя — Львів,
- №119 Львів — Запоріжжя,
- №116 Київ — Бердянськ.
Інші пасажирські поїзди будуть слідувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве — Вільнянськ — Запоріжжя-1.
Зазначимо, що інформації щодо жертв та постраждалих внаслідок НП наразі немає.
Тим часом у мережі з’явилися фото з місця аварії вантажного потяга на станції Запоріжжя-2:
Як зазначають місцеві ЗМІ, аварія сталася близько 5 ранку в Олександрівському районі міста в районі вулиці Костянтина Великого.
Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", кілька днів тому схожа аварія сталася на Львівщині. Там, з рейок зійшов вантажний потяг сполученням Клепарів — Батьово, який перевозив щебінь і руду.
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