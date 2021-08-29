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Під Запоріжжям з рейок зійшов вантажний поїзд: пасажирські рейси затримуються майже на дві години (фото з місця аварії)

Автор
А. Дворовенко
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Під Запоріжжям з рейок зійшов вантажний поїзд: пасажирські рейси затримуються майже на дві години (фото з місця аварії) Новина оновлена 29 серпня 2021, 10:48
Біля станції Запоріжжя-2 з рейок зійшов вантажний потяг

Інші пасажирські поїзди будуть слідувати зміненим маршрутом

У Запорізькій області під станцією Запоріжжя-2 з рейок зійшли чотири вагони вантажного потяга. "Укрзалізниця" після аварії попередила про кількагодинну затримку руху пасажирських поїздів.

Про це у неділю, 29 серпня, повідомила прес-служба перевізника.

Відомо, що до 2 годин затримуються такі поїзди:

  • №72 Київ — Запоріжжя, 
  • №142 Маріуполь — Одеса, 
  • №120 Запоріжжя — Львів, 
  • №119 Львів — Запоріжжя, 
  • №116 Київ — Бердянськ. 

Інші пасажирські поїзди будуть слідувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве — Вільнянськ — Запоріжжя-1. 

Зазначимо, що інформації щодо жертв та постраждалих внаслідок НП наразі немає.

Тим часом у мережі з’явилися фото з місця аварії вантажного потяга на станції Запоріжжя-2:

На станції Запоріжжя-2 з рейок зійшов вантажний потяг
На станції Запоріжжя-2 з рейок зійшов вантажний потяг
На станції Запоріжжя-2 з рейок зійшов вантажний потяг
На станції Запоріжжя-2 з рейок зійшов вантажний потяг

Як зазначають місцеві ЗМІ, аварія сталася близько 5 ранку в Олександрівському районі міста в районі вулиці Костянтина Великого.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", кілька днів тому схожа аварія сталася на Львівщині. Там, з рейок зійшов вантажний потяг сполученням Клепарів — Батьово, який перевозив щебінь і руду.

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