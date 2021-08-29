Важкий день на Донбасі: терористи завдали удару Авдіївці і влаштували інформаційний шум в Горлівці

Бойовики обстріляли місто і звинуватили ВСУ в пораненні мирних жителів

Попри чинне вже понад рок формальне перемир’я в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, Збройні сили України продовжують зазнавати втрат. Так, з 27 липня 2020 по 27 липня 2021 року загинули 45 українських військовослужбовців і 163 були поранені.

Почалося все з Авдіївки

Черговий виток ескалації на передовій трапився 28 серпня, коли приблизно з 7 години ранку почався обстріл прифронтової Авдіївки — на населений пункт посипалися міни та снаряди із забороненої Мінськими угодами зброї калібром 120 та 122-мм. Як повідомила пізніше пресслужба ООС, під артилерійський удар потрапили мирні райони міста, що говорить про цілеспрямований характер удару з метою подальшого загострення конфлікту й усвідомленого небажання слідувати Мінським угодам про припинення вогню. Через обстріли постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міста, серед мирного населення жертв немає.

Однак на ділі це виявилося тільки початком — як повідомили ввечері в ООС, з самого ранку практично на всій лінії зіткнення поновилися обстріли з боку бойовиків самопроголошеної «народної республіки». Обстріли відбувалися в районі населених пунктів Троїцьке, Світлодарськ, Авдіївка, Красногорівка, Водяне та інших — всього відбулося 18 порушень режиму припинення вогню з боку супротивника.

При цьому вже вранці 29 серпня позиції ВСУ піддалися обстрілу в районі населеного пункту Широкино на схід від Маріуполя з мінометів калібру 120 мм.

Поранення дітей або інформаційний шум зі спецоперацією?

Своєю чергою бойовики "ДНР" увечері 28 серпня повідомили про обстріл житлових кварталів Горлівки, в ході якого 7-річна дівчинка отримала поранення, а 10-річний хлопчик був травмований. Пізніше відео з ними було викладено в Телеграм-каналі «градоначальника» Горлівки від бойовиків Івана Приходька.

Як стверджує окупаційна влада, в ході обстрілу постраждали три будинки — №14,16 по вулиці Чайковського та №1 по вулиці Сухумській. Також повідомлялося про нібито сильний і тривалий обстріл.

Місцеві жителі, з якими поспілкувався «Телеграф», підтвердили, що в районі 20:00 були чутні 3 вибухи, що швидше за все були прильотами артилерійських снарядів, правда, звернули увагу на одну дивну деталь.

«Це район шахти імені Леніна, майже центр міста (близько 2-2,5 км до будівлі міської ради — прим. «Телеграфа»), куди снаряди не падали вже років 5. Він густо заселений, тож якщо вистрілити по ньому, ймовірність зачепити мирних жителів відсотків 80. Схоже на дуже точковий, прицільний обстріл», — розповів« Телеграфу» один з місцевих жителів.

Разом з тим джерела «Телеграфа» спростовують слова окупаційної влади про сильний і тривалий обстріл міста, стверджуючи, що чули тільки ті самі 3 вибухи.

У щоденному звіті Моніторингової місії ОБСЄ за 28 серпня повідомили про близько 40 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 11 вибухів і ніяк не відзначили заяву про поранення дітей в Горлівці.

У пресслужбі ООС «Телеграфу» розповіли, що розцінюють заяву терористичної організації "ДНР" як звичайний інформаційний шум, покликаний виправдати власні порушення.

«Противник дотримується своєї типової тактики — прикривати власні порушення інформаційним шумом у вигляді звинувачення ВСУ в обстрілі мирного населення. Разом з тим за минулий день в ході порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків на українські позиції впало близько 60 мін і снарядів калібру 120 і 122-мм. При цьому найчастіше противник веде обстріл з житлових кварталів. Так, вчорашній обстріл Авдіївки проводився з населеного пункту Яковлівка Ясинуватського району та околиць самої Ясинуватої. Проте ВСУ чітко дотримуються принципу не відкривати вогонь по противнику, що веде обстріл з житлових районів», — підкреслили в пресслужбі ООС.

Як раніше повідомляв «Телеграф» за підсумками 28 серпня були поранені 6 і травмовані 4 військовослужбовців ЗСУ.