Україна знову зазнала втрат на Донбасі через обстріли бойовиків: подробиці

Судячи з усього, фатальний обстріл бойовики здійснили вже ввечері.

У понеділок, 30 серпня, озброєні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських військовослужбовців в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", в результаті чого ЗСУ зазнали втрат.

Про це в понеділок увечері повідомляє прес-центр ОТГ "Північ" на сторінці в соцмережі Facebook.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення", — йдеться в повідомленні.

Пораненого бійця оперативно евакуювали і доставили в медичний заклад.

"Стан його здоров’я середнього ступеня тяжкості", — йдеться в інформації.

У повідомленні також зазначається, що вогнем у відповідь українські військові припинили злочинні дії противника.

Також про дії бойовиків повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Яких-небудь подробиць обстрілу, що призвів до загибелі і поранення бійців, в прес-центрі не повідомили.

Разом з тим, в зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил станом на 17:00 понеділка інформації про загибель і поранення українських воїнів немає, хоча є дані про три обстрілі позицій ЗСУ.

Як повідомлялося, в суботу, 28 серпня, бойовики здійснили два артилерійських обстріли міста Авдіївка, в результаті чого поранення і бойові травми отримали вісім українських військовослужбовців.