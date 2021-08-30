Рус

Україна знову зазнала втрат на Донбасі через обстріли бойовиків: подробиці

Автор
Д. Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
24
Україна знову зазнала втрат на Донбасі через обстріли бойовиків: подробиці Новина оновлена 30 серпня 2021, 22:36
Обстріли позицій ЗСУ. ілюстративне фото

Судячи з усього, фатальний обстріл бойовики здійснили вже ввечері.

У понеділок, 30 серпня, озброєні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських військовослужбовців в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", в результаті чого ЗСУ зазнали втрат.

Про це в понеділок увечері повідомляє прес-центр ОТГ "Північ" на сторінці в соцмережі Facebook.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення", — йдеться в повідомленні.

Пораненого бійця оперативно евакуювали і доставили в медичний заклад.

"Стан його здоров’я середнього ступеня тяжкості", — йдеться в інформації.

У повідомленні також зазначається, що вогнем у відповідь українські військові припинили злочинні дії противника.

Також про дії бойовиків повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Яких-небудь подробиць обстрілу, що призвів до загибелі і поранення бійців, в прес-центрі не повідомили.

Разом з тим, в зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил станом на 17:00 понеділка інформації про загибель і поранення українських воїнів немає, хоча є дані про три обстрілі позицій ЗСУ.

Як повідомлялося, в суботу, 28 серпня, бойовики здійснили два артилерійських обстріли міста Авдіївка, в результаті чого поранення і бойові травми отримали вісім українських військовослужбовців.

На ВДНГ в Києві затопило новітній Урбан-парк, побудований за програмою Зеленського
Київ
На ВДНГ в Києві затопило новітній Урбан-парк, побудований за програмою Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На ВДНГ в Києві затопило новітній Урбан-парк, побудований за програмою Зеленського
На ВДНГ в Києві затопило новітній Урбан-парк, побудований за програмою Зеленського
Дата публікації
Категорія
Український спецназ на прохання Канади витягнув із Кабула непростих афганців: усі деталі операції
Український спецназ на прохання Канади витягнув із Кабула непростих афганців: усі деталі операції
Дата публікації
Категорія
Чи відбудеться 1 вересня в школах України: МОЗ зробило важливу заяву
Чи відбудеться 1 вересня в школах України: МОЗ зробило важливу заяву
Дата публікації
Категорія
Україна може пройти опалювальний сезон без транзиту російського газу: він не є головним фактором
Україна може пройти опалювальний сезон без транзиту російського газу: він не є головним фактором
Дата публікації
Категорія
"Талібан всюди — друзі, сусіди, родичі": чим запам’ятався Афганістан українському туристу-екстремалу
"Талібан всюди — друзі, сусіди, родичі": чим запам’ятався Афганістан українському туристу-екстремалу