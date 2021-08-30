Украина вновь понесла потери на Донбассе из-за обстрелов боевиков: подробности

Судя по всему, роковой обстрел боевики совершили уже вечером.

В понедельник, 30 августа, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских военнослужащих в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате чего ВСУ понесли потери.

Об этом в понедельник вечером сообщает пресс-центр ОТГ "Север" на страницен в соцсети Facebook.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", — говорится в сообщении.

Раненого бойца оперативно эвакуировали и доставили в медицинское учреждение.

"Состояние его здоровья средней степени тяжести", — говорится в информации.

В сообщении также отмечается, что ответным огнем украинские военные прекратили преступные действия противника.

Также о действиях боевиков уведомили представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Каких-либо подробностей обстрела, повлекшего гибель и ранение бойцов, в пресс-центре не сообщили.

Вместе с тем, в сводке пресс-центра операции Объединенных сил по состоянию на 17:00 понедельника информации о гибели и ранении украинских воинов нет, хотя есть данные о трех обстрелах позиций ВСУ.

Как сообщалось, в субботу, 28 августа, боевики совершили два артиллерийских обстрела города Авдеевка, в результате чего ранения и боевые травмы получили восемь украинских военнослужащих.