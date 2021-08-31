На Донбасі в понеділок загинув український військовий, ще двоє поранені — штаб ООС

За понеділок зафіксували 11 порушень режиму тиші, ще три — за ранок 31 серпня.

За минулу добу 30 серпня на Донбасі поранені двоє українських військових і один захисник загинув. Про одного з потерпілих в результаті обстрілу бойовиків стало відомо в понеділок увечері. Також один з поранених отримав мінно-вибухову травму. Обидва постраждалих у стані середнього ступеня тяжкості і відправлені на лікування.

Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил в Facebook.

Всього за понеділок, 30 серпня бойовики порушували режим тиші 11 разів, в тому числі і з використанням безпілотників. Так Новозванівку обстрілювали три рази. Найманці використовували міномети калібру 120 мм, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети і великокаліберні кулемети.

Поблизу Шумів бойовики стріляли зі станкових протитанкових гранатометів і вогнепальної зброї. Близько Троїцького позиції українських військових обстрілювали з великокаліберних кулеметів. В сторону Катеринівки стріляли з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Новотошківського бойовики не тільки обстріляли українських військових, а й скинули гранату з безпілотника. Під Водяним окупанти стріляли з гранатометів, а під Широкіним з автоматичних станкових гранатометів і кулеметів.

Також лінію розмежування перетнув БПЛА "Орлан-10".

За ранок 31 серпня бойовики тричі обстрілювали позиції українських військових — біля Широкиного, Новозванівки і Нью-Йорка.

Раніше "Телеграф" писав, що обстріли окупантів посилилися уздовж всієї лінії розмежування — постраждала не тільки Авдіївка, в Горлівці бойовики звинуватили ВСУ в пораненні дітей.