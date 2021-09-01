На Прикарпатті у багатоповерхівці вибухнула граната, є жертва (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 48
Жертвою вибуху став 51-річний чоловік
У місті Калуш Івано-Франківській області ввечері у вівторок, 31 серпня, стався вибух у одній з квартир багатоповерхівки. Там виявили тіло 51-річного чоловіка.
Про це у середу, 1 вересня, повідомляє поліція регіону у Facebook.
Зазначається, що правоохоронцям зателефонував чоловік, який виявив у квартирі власного сина з тілесними ушкодженнями. По приїзду з’ясувалося, що близько 16:00 у будинку прогримів вибух, однак правоохоронців не викликали. А вже о 20:15 у одній з квартир знайшли тіло 51-річного чоловіка.
За попередніми даними, чоловік помер внаслідок вибуху гранати. На місці знайшли залишки вибухового пристрою.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство із додатковою кваліфікацією — нещасний випадок) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.
Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", у Закарпатській області тижнем раніше стався вибух на автозаправці. Постраждали дві людини.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-