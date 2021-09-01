На Рівненщині посеред вулиці загорівся чоловік: обгоріло 70% тіла

У Рівненській області на вулиці загорівся чоловік, який, перш ніж потрапити в реанімацію, встиг повідомити про напад

В Острозькому районі Рівненської області 1 вересня сталася надзвичайна подія: прямо на вулиці загорівся чоловік.

Про подію повідомляють співробітники Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги.

Медики кажуть, що виклик про те, що в селі Оженин 30-річному чоловікові з опіками терміново потрібна допомога, надійшов в середу о 12:39. На місце відразу виїхала швидка, співробітники якої виявили потерпілого в свідомості.

Чоловік розповів, що йшов по вулиці і на нього напали невідомі: нібито облили його бензином і підпалили. В результаті, постраждалого госпіталізували у важкому стані в місцеву лікарню з опіками 70% тіла.

Обставини даної НП розслідуватимуть місцеві правоохоронці, які поки не дали оцінку цієї нагоди.

Нагадаємо, на Хрещатику прямо під час параду до Дня Незалежності України 25-річний хлопець спробував звести рахунки з життям. Він облив себе невідомою речовиною і підпалив, однак полум’я швидко загасили співробітники полку поліції особливого призначення №1 і цивільні, які дивилися парад.