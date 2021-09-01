Рус

На Рівненщині посеред вулиці загорівся чоловік: обгоріло 70% тіла

Автор
О. Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
115
У потерпілого обпалено 70% тіла і він знаходиться у важкому стані. Новина оновлена 01 вересня 2021, 16:00
У потерпілого обпалено 70% тіла і він знаходиться у важкому стані.

У Рівненській області на вулиці загорівся чоловік, який, перш ніж потрапити в реанімацію, встиг повідомити про напад

В Острозькому районі Рівненської області 1 вересня сталася надзвичайна подія: прямо на вулиці загорівся чоловік.

Про подію повідомляють співробітники Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги.

Медики кажуть, що виклик про те, що в селі Оженин 30-річному чоловікові з опіками терміново потрібна допомога, надійшов в середу о 12:39. На місце відразу виїхала швидка, співробітники якої виявили потерпілого в свідомості.

Чоловік розповів, що йшов по вулиці і на нього напали невідомі: нібито облили його бензином і підпалили. В результаті, постраждалого госпіталізували у важкому стані в місцеву лікарню з опіками 70% тіла.

Обставини даної НП розслідуватимуть місцеві правоохоронці, які поки не дали оцінку цієї нагоди.

Нагадаємо, на Хрещатику прямо під час параду до Дня Незалежності України 25-річний хлопець спробував звести рахунки з життям. Він облив себе невідомою речовиною і підпалив, однак полум’я швидко загасили співробітники полку поліції особливого призначення №1 і цивільні, які дивилися парад.

Жартівлива фотосесія екоактивістів з важливим змістом і закликом замислитися
Харків
"Було б смішно, якби не було так брудно": активісти влаштували фотосесію в тоннах річкового сміття під Харковом
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Жартівлива фотосесія екоактивістів з важливим змістом і закликом замислитися
"Було б смішно, якби не було так брудно": активісти влаштували фотосесію в тоннах річкового сміття під Харковом
Дата публікації
Категорія
Єсенія Селезньова. Телеграф
Зірка перформансу до Дня Незалежності Єсенія Селезньова: Мій графік розписано на місяць вперед
Дата публікації
Категорія
Зеленський 1 вересня залишається в США з робочим візитом
Зеленський в США представив "План трансформації України" на 7,5 трильйонів: у чому його суть
Дата публікації
Категорія
Місце злочину в Рівному
У Рівному брати-близнюки мало не вбили незнайому жінку: всі подробиці історії та відео нападу (18+)
Дата публікації
Категорія
Javelin
У США помітили "значні прогалини" в оборонних можливостях України і пообіцяли ракети Javelin