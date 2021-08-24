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Самосожжение на Крещатике: копы рассказали подробности о попытке суицида 25-летнего парня на глазах у толпы (фото)

Автор
Е. Волкова
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Автор
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Самосожжение на Крещатике: копы рассказали подробности о попытке суицида 25-летнего парня на глазах у толпы (фото) Новость обновлена 24 августа 2021, 16:15

Сжечь себя пытался молодой украинец, которого вовремя спасли копы и полицейские

В полиции Киева рассказали подробности самосожжения на Крещатике, которое произошло прямо во время парада ко Дню независимости Украины.

По информации облуправления Нацполиции, свести счеты с жизнью пытался 25-летний украинец, который облил себя неизвестным веществом и поджег. Однако пламя быстро потушили сотрудники полка полиции особого назначения №1 и гражданские, которые смотрели парад.

Сотрудники скорой осмотрели парня на месте и оказали первую помощь. К счастью, его жизни ничего не угрожает, однако киевлянина все равно увезли в больницу. Мотивы его поступка предстоит выяснить следователям.

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Напомним, что на видео, которое сняли очевидцы, видно, как толпа гражданских, копы и военные тушат огонь одеждой. А все вокруг передают свои бутылки воды, чтобы помочь пострадавшему. После случившегося парень в очках сидел на асфальте и пребывал в сознании.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Киеве в День независимости Украины продолжают орудовать провокаторы и вандалы. Неизвестные облили "кровью" постамент с национальным флагом и табличку с надписью "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года". 

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