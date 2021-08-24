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Самоспалення на Хрещатику: копи розповіли подробиці про спробу суїциду 25-річного хлопця на очах у натовпу (фото)

Автор
О. Волкова
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Самоспалення на Хрещатику: копи розповіли подробиці про спробу суїциду 25-річного хлопця на очах у натовпу (фото) Новина оновлена 24 серпня 2021, 16:15

Спалити себе намагався молодий українець, якого вчасно врятували копи і поліцейські

У поліції Києва розповіли подробиці самоспалення на Хрещатику, яке відбулося прямо під час параду до Дня Незалежності України.

За інформацією облуправління Нацполіціії, звести рахунки з життям намагався 25-річний українець, який облив себе невідомою речовиною і підпалив. Однак полум’я швидко загасили співробітники полку поліції особливого призначення №1 і цивільні, які дивилися парад.

Співробітники швидкої оглянули хлопця на місці і надали першу допомогу. На щастя, його життю нічого не загрожує, однак киянина все одно відвезли в лікарню. Мотиви його вчинку належить з’ясувати слідчим.

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Життя 25-річного киянина нічого не загрожує, проте мотив його вчинку поки незрозумілий

Нагадаємо, що на відео, яке зняли очевидці, видно, як натовп цивільних, копи і військові гасять вогонь одягом. А всі навколо передають свої пляшки води, щоб допомогти потерпілому. Після того, що сталося, хлопець в окулярах сидів на асфальті і перебував у свідомості.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Києві в День незалежності України продовжують орудувати провокатори і вандали. Невідомі облили "кров’ю" постамент з національним прапором і табличку з написом "Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року".

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