Укр

На Ровенщине посреди улицы загорелся человек: обгорело 70% тела

Автор
Е. Волкова
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У пострадавшего обожжено 70% тела и он находится в тяжелом состоянии. Новость обновлена 01 сентября 2021, 16:00
У пострадавшего обожжено 70% тела и он находится в тяжелом состоянии.

В Ровенской области на улице загорелся мужчина, который, прежде чем попасть в реанимацию, успел сообщить о нападении

В Острожском районе Ровенской области 1 сентября произошло ЧП: прямо на улице загорелся человек.

О происшествии сообщают сотрудники Ровенского областного центра экстренной медпомощи. 

Медики говорят, что вызов о том, что в селе Оженин 30-летнему мужчине с ожогами срочно нужна помощь, поступил в среду в 12:39. На место тут же выехала скорая, сотрудники которой обнаружили пострадавшего в сознании.

Мужчина рассказал, что шел по улице и на него напали неизвестные: якобы облили его бензином и подожгли. В результате, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в местную больницу с ожогами 70% тела.

Обстоятельства данного ЧП будут расследовать местные правоохранители, которые пока не дали оценку этому случаю.

Напомним, на Крещатике прямо во время парада ко Дню независимости Украины 25-летний парень попытался свести счеты с жизнью. Он облил себя неизвестным веществом и поджег, однако пламя быстро потушили сотрудники полка полиции особого назначения №1 и гражданские, которые смотрели парад.

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