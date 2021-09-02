"Стояв на нижній поличці": в Сумах у шкільному музеї зберігався снаряд, який у будь-який момент міг вибухнути (фото)

Небезпечний предмет виявив новий директор школи.

У Сумах у школі №19 виявили снаряд з вибуховою речовиною, який зберігався у музеї.

Про це в середу, 1 вересня, повідомляє "Sumy.today".

За даними ЗМІ, небезпечний експонат часів Другої світової війни виявив директор школи Богдан Сюркало, який займає цю посаду лише два місяці.

Як розповів директор, шкільний музей працює ще з 1963 року. Чоловік вирішив перевірити безпеку трьох навчальних мін і зенітного снаряда, що знаходяться там, тому вирішив викликати вибухотехніків.

"Снаряд стояв на нижній поличці поруч з фугасом і мав конус зверху. Конус говорить про те, що це детонатор і фахівці підтвердили це", — каже директор школи.

За його словами, снаряд містив вибухову речовину і міг спрацювати.

Вибухотехніки підтвердили, що міни не є небезпечними, тому їх залишили в школі, а ось снаряд довелося вилучити.

Спеціаліст відділу комунікації Нацполіції Сумської області Володимир Кузьменко заявив, що небезпечний предмет утилізують. Також він сказав, що напередодні нового навчального року працівники правоохоронних органів обстежили всі школи міста, але вибухонебезпечних предметів їм не вдалося знайти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в місті Калуш Івано-Франківської області 31 серпня в одній з квартир багатоповерхівки вибухнула граната — в результаті загинув 51-річний чоловік.

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