Заступника голови Меджлісу Криму вивезли в невідомому напрямку (відео)

Заступника голови Меджлісу вивезли на темно-синьому Фольксвагені.

В окупованому Криму тривають репресії проти місцевого населення. Вранці 4 вересня в невідомому напрямку вивезли першого заступника голови Меджлісу кримських татар Нарімана Джеляля.

Про це повідомив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

Вранці в суботу силовики окупантів влаштували в його будинку в селі Первомайське Сімферопольського району обшук, потім на мікроавтобусі без номерних знаків вивезли. Передбачається, що його можуть утримувати в будівлі ФСБ в Сімферополі. Відео з від’їжджаючим мікроавтобусом опублікував Шевкет Наматуллаев.

Наріман Джелял нагороджений орденом "За заслуги" 3 ступеня. Раніше перший заступник глави Меджлісу регулярно повідомляв про обшуки у кримських татар на окупованому півострові. Також він брав участь в заходах на честь річниці депортації татар з Криму. Повідомляється, що в тому ж селі обшуки пройшли в зв’язку з вибухом в селі Перевальному того ж району.

Напередодні обшуки пройшли ще у двох кримських татар Ельдара Одаманова та Азіза Ахтемова, їх також вивезли в невідомому напрямку.