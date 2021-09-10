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У Бердянську скульптурному Рибачку приробили ноги — в прямому сенсі (фото)

Автор
І. Левченко
Дата публікації
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Автор
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Скульптуру "Рибачок" відремонтували Новина оновлена 10 вересня 2021, 08:59
Скульптуру "Рибачок" відремонтували

На, здавалося б, нескладну роботу пішло 4 години

Варварська витівка трапилася в середині серпня, коли на азовському курорті ще відпочивала маса туристів з усіх куточків України. У Бердянську, де цього літа море буяло медузами, багато оригінальних пам’ятників, біля яких люблять фотографуватися гості міста — це композиція "Дачники" і "Велосипед дитинства", "Бичок-годувальник" і "Сантехнік", "Крісло бажань" і "Діти лейтенанта Шмідта", сонячний годинник і багато інших. Ось тільки деякі громадяни заради ефектного знімка часом готові видертися буквально "на голову" скульптури. Бувають і звичайні хулігани, які ламають елементи у особливо крихких пам’ятників.

У того ж "Рибачка", встановленого на Набережній Азовського моря, ламали вудку, яку хлопчина тримає в лівій руці, правою високо піднявши виловлену рибину. Як все було цього разу — невідомо, тільки вранці 17 серпня фігуру виявили на землі, а ноги на рівні щиколоток залишилися на місці...

Місцева влада пообіцяла забезпечити ремонт популярного пам’ятника до дня народження міста, який відзначається в середині вересня. За допомогою звернулися до Бердянського машинобудівного професійного ліцею, де працює Олександр Шапошник — офіційно — майстер виробничого навчання, неофіційно — "майстер-золоті руки".

-Матеріал — присадний пруток — нам виділило місто, а зварював ноги "Рибачку" я аргонодуговим зварюванням TIG, — пояснив "Телеграфу" Олександр Шапошник. — Скульптура повнотіла, виготовлена методом лиття. Але, я так зрозумів, що лили її "з того, що було" — з міді, латуні. І сама скульптура виготовлена з декількох частин — спочатку відлили голову, тулуб, руки і ноги, а потім на заводі їх зварили в цільну фігуру. Ось, наприклад, вудку у нього вже ламали, після чого я її викував з ресори, дуже міцну. Може, знову хотіли зламати її, але цього разу вона вціліла.

Ноги залишилися на Набережній
Ноги залишилися на Набережній
Саму скульптуру хулігани не чіпали
Саму скульптуру хулігани не чіпали

За словами майстра, в роботі були складності. В основному, через те, що ремонтували скульптуру не в майстерні, а на самій Набережній, куди довелося доставляти зварювальний апарат та балони. Місце реконструкції огородили саморобної ширмою, по-перше, щоб ніхто не зіпсував зір, глянувши на зварювання, по-друге, щоб не заважав роботі вітер. Але народ все одно намагався заглянути за огорожу.

Робота зайняла 4 години
Робота зайняла 4 години
Робота зайняла 4 години
Робота зайняла 4 години
Робота зайняла 4 години
Робота зайняла 4 години

- У роботі мені допомагали учні, для них це вийшла виробнича практика. Допомагали не варити — це для них поки складно, а готувати скульптуру до зварювання і зачищати шви. Всього ж на роботу пішло близько 4 годин. Зате хлопці тепер все життя будуть ходити повз пам’ятник і знати, що там є і частка їх праці, — сподівається Олександр. І сміється: — Ноги приробили, ходити "Рибачок", правда, не зможе, але стояти буде міцно.

Фотокартка на пам’ять
Фотокартка на пам’ять

Словом, можна знову постити з Бердянська фоточки з щасливим "Рибачком".

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