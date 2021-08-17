У Бердянську зламали ноги пам'ятнику рибалці (фото "до" і "після" вандалізму)

У Бердянську невідомі вандали пошкодив пам'ятник хлопчикові-рибалці.

У Бердянську, Запорізької області, пам'ятник хлопчикові-рибалці зламали вандали. Бронзовій статуї зламали ноги.

Про це повідомляє регіональний інформаційний портал Бердянськ 24.

Пам'ятник хлопчикові-рибалці на набережній приморського міста стоїть з першого червня 2004 року, його відлили на заводі "Південгідромаш" і він вважається однією з визначних пам'яток Бердянська. Пам'ятник зображає хлопчика, який в одній руці стискає спійманого бичка, а в другій вудку.

Фото "до" акту вандалізму

Вудку вже не один раз крали — її відновив зовсім недавно місцевий коваль Олександр Шапошник. Ймовірно, цю ж мету переслідували і вночі на 17 серпня.

Сам бронзовий пам'ятник вандали забирати не стали, залишивши лежати на набережній.

Пам'ятник в цьому місці встановили через те, що саме в цій частині набережної найчастіше збираються поціновувачі риболовлі, як дорослі, так і діти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві вандал пошкодив скло на пішохідно-велосипедному мосту. Його менш ніж за добу вдалося затримати поліції. Він пояснив свій вчинок бажанням перевірити скло моста на міцність.