На, казалось бы, несложную работу ушло 4 часа

Варварская выходка случилась в середине августа, когда на азовском курорте еще отдыхала масса туристов со всех уголков Украины. В Бердянске, где нынешним летом море изобиловало медузами, много оригинальных памятников, возле которых любят фотографироваться гости города – это композиция "Дачники" и "Велосипед детства", "Бычок-кормилец" и "Сантехник", "Кресло желаний "и "Дети лейтенанта Шмидта", солнечные часы и многие другие. Вот только некоторые граждане ради эффектного снимка порой готовы вскарабкаться буквально "на голову" скульптуры. Бывают и обычные хулиганы, ломающие элементы у особо хрупких памятников.

У того же "Рыбачка", установленного на Набережной Азовского моря, ломали удочку, которую паренек держит в левой руке, правой высоко подняв выловленную рыбину. Как было дело в этот раз – неизвестно, только утром 17 августа фигуру обнаружили лежащей на земле, а ноги на уровне щиколоток остались на месте…

Местная власть пообещала обеспечить ремонт популярного памятника до дня рождения города, который отмечается в середине сентября. За помощью обратились в Бердянский машиностроительный профессиональный лицей, где работает Александр Шапошник – официально — мастер производственного обучения, неофициально – "мастер-золотые руки".

-Материал – присадочный пруток — нам выделил город, а сваривал ноги "Рыбачку" я аргонодуговой сваркой TIG, — объяснил "Телеграфу" Александр Шапошник. – Скульптура полнотелая, изготовленная методом литья. Но, я так понял, что лили ее "из того, что было" – из меди, латуни. И сама скульптура изготовлена из нескольких частей – сначала отлили голову, туловище, руки и ноги, а затем на заводе их сварили в цельную фигуру. Вот, например, удочку у него уже ломали, после чего я ее выковал из рессоры, очень крепкую. Может, опять хотели сломать ее, но в этот раз она уцелела.

Ноги остались на Набережной Саму скульптуру хулиганы не тронули

По словам мастера, в работе были сложности. В основном, из-за того, что ремонтировали скульптуру не в мастерской, а на самой Набережной, куда пришлось доставлять сварочный аппарат и баллоны. Место реконструкции оградили самодельной ширмой, во-первых, чтобы никто не испортил зрение, взглянув на сварку, во-вторых, чтобы не мешал работе ветер. Но любопытствующий народ все равно пытался заглянуть за ограждение.

Работа заняла 4 часа Работа заняла 4 часа Работа заняла 4 часа

- В работе мне помогали ученики, для них это получилась производственная практика. Помогали не варить – это для них пока сложно, а готовить скульптуру к сварке и зачищать швы. Всего же на работу ушло около 4 часов. Зато ребята теперь всю жизнь будут ходить мимо памятника и знать, что там есть и частица их труда, — надеется Александр. И смеется: — Ноги приделали, ходить "Рыбачок", правда, не сможет, но стоять будет крепко.

Фото на память

Словом, можно вновь постить из Бердянска фоточки с удачливым "Рыбачком".